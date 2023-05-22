Зариваються у землю на заздрість шахтарям: як окупанти будують триповерхові укріплення

Окупантам дуже неспокійно і тривожно на лінії фронту. Аби бодай якось вберегтися, вони будують укріплення у три поверхи вниз. Утім, це їм навряд чи допоможе.

Про таку обстановку подій 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Він наголосив на особливій тактиці українських оборонців.

Дивіться також Українські війська фактично знищили бойовиків з Донбасу, – майор ЗСУ

"Зариваються вони (росіяни – 24 Канал) у землю на заздрість шахтарям. Будують такі укріплення, де по 3 поверхи вниз", – відзначив Сазонов.

Вороги міцно укріплюються

Військовослужбовець підкреслив, ворог дуже міцно укріплюється. Брати в лоб такі позиції неможливо, але українські військові й не застосовують такої тактики.

Є укріплена позиція в зеленці, але вона не має лінії фронту протяжністю 2 тисячі кілометрів. Укріпрайони можна обійти, залишити їх без логістики, взяти у котел,

– зазначив він.

Кирило Сазонов про дії росіян на лінії фронту: дивитись відео

Тактика українців

Українські оборонці значно хитріші та спритніші та працюють маневрено – це наша сильна риса.

"Чому ми завжди просимо гроші на авто? Бо ми пересуваємося. За годину йдемо туди, де вони нас не чекають. Це дозволяє працювати ефективніше, брати їх в оточення і берегти життя наших бійців. Лобовий штурм залишимо вагнерівцям, які називали це "м'ясний бал". Коли натовп валить на тебе, на кулемети, вони лягають, а інші пруть по них", – додав Кирило Сазонов.

Ситуація на фронті: основне за 22 травня