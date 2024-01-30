Відправляє на Запорізьку лінію фронту: звідки Росія почала стягувати нові сили

Російські окупанти не збираються відступати. На певних ділянках фронту проводять штурмові дії і укріплюють свої оборонні споруди.

Зокрема, на Запорізькому напрямку. Про це 24 Каналу наголосив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Дивіться також Кабмін погодив мера Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької ОДА

Росіяни посилюють оборону

Російські окупанти не зупиняються у своїх намірах захопити українські території. Вони продовжують посилювати свої оборонні рубежі. Зокрема, на Запорізькому напрямку.

"З іншого боку ми бачимо, що вони постійно проводять ротації та завозять нове "гарматне м'ясо" на нашу територію", – зазначив Федоров.

За його словами, раніше росіяни це робили здебільшого з територій тимчасово окупованого Криму. Зараз навпаки – завозять з території Маріуполя у бік Бердянська. Далі ворог розташовується на узбережжі Азовського моря.

"З того, що вони завозять – паливозаправники, аби задовольнити потреби у паливі. А також "гарматне м'ясо", яке "живим щитом" намагаються надсилати на Запорізьку лінію фронту", – додав міський голова Мелітополя.

Новини Мелітополя: останні