Прощаються з Кримським мостом: навіщо росіянам залізнична дорога між Маріуполем та Донецьком

Російські окупанти будують пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Це дасть змогу знизити залежність від залізничного сполучення Кримським мостом. Загарбники вже прощаються з цією незаконною забудовою.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, знищення Кримського мосту – це лише питання часу у короткостроковій перспективі.

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"Росіяни вже фактично прощаються з Кримським мостом. Вони прекрасно розуміють, що питання знищення цього логістичного ланцюга – це питання часу у короткостроковій перспективі", – наголосив політтехнолог.

Путін готовий кинути під ноги всю Росію

Борис Тизенгаузен зазначив, що все йде за планом ЗСУ. Хоча російська пропаганда продовжує просувати різні безглузді тези. Він звернув увагу на нещодавню заяву міністра оборони Сєргєя Шойгу, який сказав про якийсь план до 2025 року.

Думаю, що вони приблизно зрозуміли життєздатність економіки та приблизно припустили якусь критичну кількість втрат, на яку вони готові. Хоча є відчуття, що Путін готовий покласти всю Росію під ноги, аби хоч якийсь шматок землі зубами відтягнути,

– додав він.

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