Може відкритися вже в листопаді: чим загрожує нова залізниця окупантів з Маріуполя

На окупованих територіях російські загарбники будують транспортні шляхи для спрощення постачання військових вантажів. Зокрема анонсовано нову залізницю від Маріуполя до Ростова, а також автошлях від Маріуполя до Новоазовська.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко сказав 24 Каналу, що росіяни розпочали роботи з будівництва залізниці в червні й доволі швидко просуваються.

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Сенсу від автошляху – жодного

Окупанти зводять залізничний міст біля селища Гранітне в Маріупольському районі, а фактично поновлюють стару гілку, яка працювала ще за радянських часів та діяла до початку повномасштабного вторгнення.

Водночас автошлях від Маріуполя до Новоазовська ще не має асфальтування, наразі він в процесі будівництва.

Сенсу від цієї дороги взагалі ніякого немає, тому що для такої траси немає відповідного трафіку. Ймовірно росіяни крадуть гроші з бюджету, і це добре: чим більше вкрадуть, тим менше піде на війну,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Росіяни будують залізницю та автошлях на окупованих територіях: дивіться відео

Проте є побоювання, що окупанти будують не автошлях, а пряму залізничну гілку з Ростова та Таганрога до Маріуполя, а також до Бердянська, а далі – до Криму. На його думку, це буде велика проблема. Проте цього року росіяни не встигнуть її побудувати.

А залізничний шлях, який зв'яже Маріуполь, Волноваху з Ростовом-на-Дону та Таганрогом, може запрацювати вже в листопаді. І це дійсно серйозна ситуація,

– зауважив Андрющенко.

Водночас Сили оборони мають відповідну зброю, яка може ліквідувати залізницю, що будують росіяни.

"Від Гранітного до лінії фронту – щонайбільше 50 кілометрів. Це невелика відстань для зброї та БпЛА, які має ЗСУ. Тому неважливо, як саме буде завданий удар по залізниці, головне, щоб він унеможливив її будівництво та запуск", – підкреслив Петро Андрющенко.

Що відомо про нові шляхи, які будують росіяни на окупованих територіях

Через контрнаступ українських сил, а також атаки на Кримський міст, окупанти мають проблеми з логістикою на окупованих територіях. Для її вирішення вони будують залізничний шлях, який має зв'язати ці регіони з Росією.

Росіяни будуть використовувати залізничний шлях виключно для військових цілей. Офіцер ЗСУ Тарас Березовець вважає, що вони намагаються створити альтернативну артерію у разі пошкодження Кримського мосту, який неодноразово зазнавав ударів

Водночас ЗСУ може ліквідувати цю залізницю. На думку військового експерта Ігоря Романенко, наші захисники можуть це здійснити за допомогою авіації чи артилерії. Крім того, Україна потрібні далекобійні ракети ATACMS, які можуть впоратись з таким завданням.

Також росіяни будують автомобільний шлях з Ростова-на-Дону до Маріуполя. Вона пролягатиме на певній відстані від населених пунктів.