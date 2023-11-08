Три сигнали: що означають наміри росіян будувати нові логістичні шляхи на ТОТ

Російські окупанти заявили про будівництво залізниці від Якимівки Запорізької області до Ростова-на-Дону. Є три причини, для чого це потрібно ворогу.

Зокрема, росіяни не задоволені існуючими логістичними шляхами. Про це 24 Каналу заявив депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков.

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Навіщо окупантам нова залізниця

Як зазначив Аскад Ашурбеков, насамперед можна говорити, що існуючі логістичні ланцюжки не задовольняють росіян, бо фактично перебувають під вогнем ЗСУ.

У нас насправді є достатньо залізничних колій, автомобільних шляхів, які дозволяли росіянам перекидати необхідну кількість техніки. Сьогодні вони намагаються будувати щось нове, тому що влучні удари ЗСУ ламають цю логістику. Це свідчить про те, що ми досягаємо мети розрізати ці логістичні ланцюжки ворога,

– сказав він.

Також це будівництво має пропагандистську мету. Попри ситуацію на полі бою та те, що жителі тимчасово окупованих територій чують наближення ЗСУ, росіяни продовжують імітувати, що збудують щось значуще.

Крім того, це означає, що загарбники не відмовляються від наміру посилити інфраструктурний вплив на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Ця залізниця може посилити обороноздатність росіян. Однак ЗСУ знайдуть спосіб, як завадити планам ворога.

Аскад Ашурбеков про нову залізницю росіян: дивіться відео

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