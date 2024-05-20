Недобрі знаки, – Андрющенко розкрив нові деталі щодо будівництва залізниці окупантів

Росіяни продовжують будівництво залізниці із Ростова-на-Дону до Маріуполя. Ймовірно, що скоро Україна побачить готову залізницю, адже росіяни продовжують робити все для її побудови.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що ворог здійснює маневри тепловозів у місті. Також окупанти вивели з порту черговий балкер.

Дивіться також По Кримському мосту зменшили рух військових вантажів: як це вплинуло на логістику в Маріуполі

Росіяни, за словами Андрющенка, здійснюють маневри пустих тепловозів у місті. Поки невідомо, для чого ворог здійснює подібні рухи. Ймовірно, окупанти у такий спосіб готуються до продовження будівництва залізниці.

Це точно якісь недобрі знаки, тому що, нащо їм кататись, вони готуються до чогось. До чого саме готуються ми розуміємо,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Крім цього, Андрющенко розповів, що з порту вийшов черговий балкер, судно для перевезення вантажів. Зайшов він у порт потайки, ворог знайшов місце для швартування суден, яке важко побачити. Також збільшилась кількість людей та вантажівок, які їдуть в порт.

Логістика оживає, оживає дуже неприємно для нас, як з огляду на мародерство, так і з огляду на військову складову,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Росіяни справді швидко здатні закінчити будівництво залізниці. Андрющенко додав, що зараз ворог щось перетягує з Маріуполя до Ростова, що саме поки невідомо, ймовірно, для нарощення сил для будівництва.

Залізниця від Маріуполя до Ростова-на-Дону: коротко