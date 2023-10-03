Логістика паралізована: росіяни панічно пришвидшують будівництво залізниці з Маріуполя

Через успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку та пошкодження Кримського мосту ворожі шляхи забезпечення частково паралізовані. Якщо на будівництві траси з Ростова до Маріуполя росіяни, найімовірніше, просто хочуть заробити, то із залізницею все серйозно.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що за діями окупантів уважно стежать.

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"Поки що вони випалюють поля навколо, ми ще не бачимо, щоб пішов асфальт. Вони фактично роблять першочергові заходи, щоб будувати дорогу", – зазначив Андрющенко.

За його словами, набагато більше турбує не автомобільний шлях, а залізниця. Гілка починатиметься в маріупольському порту – відвантаживши боєкомплект з корабля на потяг, можна швидко довезти його, наприклад, до Донецька.

До слова, у порт уже завели земснаряди для поглиблення дна. Тоді росіяни зможуть приймати судна великого класу – понад 20 тисяч тонн.

Тому вони поспішають. Ми бачимо пришвидшення будівництва та зачистку акваторії порту одночасно,

– додав радник міського голови Маріуполя.

Нова залізниця може замінити Кримський міст

Коли українські військові остаточно виведуть Керченський міст з ладу, росіяни, імовірно, вже матимуть ні чим не гіршу альтернативу – пряме залізничне сполучення з материковою частиною окупованої території України.

Однак захисники можуть уразити і цей шлях також. Зокрема, на етапі будівництва залізничного мосту через річку Кальміус біля Гранітного.

Якщо цього не станеться, окупанти можуть завершити всі роботи орієнтовно до весни.

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