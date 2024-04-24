Депутат Забавін сказав, що росіяни масово вивозять через порт в Маріуполі
У березні в порту тимчасово окупованого Маріуполя було помічено російський корабель, це перше судно від початку 2024 року. Окупанти могли вивозити партію зерна.
Та не лише збіжжя викрадають росіяни з українських територій. Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, назвавши, що саме ворог доставляє через порт.
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Як Росія використовує маріупольський порт
Депутат Маріупольської міськради зазначив, що російські окупанти не здатні на всю потужність запустити порт, і навряд чи зможуть у майбутньому. Аби компенсувати, ворог використовує невеликі кораблі.
Вони перевозять бойові комплекти наряду з будівельними матеріалами через порт. На зворотному шляху також не йдуть порожніми, а вивозять зерно та метал,
– наголосив Дмитро Забавін.
Росіяни ріжуть на брухт 2 металургійних підприємства у Маріуполі та доставляють його у напрямку Росії.Зверніть увагу! Центр національного спротиву повідомив, що окупанти минулого року зібрали та вивезли з тимчасово окупованих територій України 4,8 мільйона тонн українського зерна.
Загарбники вимушено використовують припортову інфраструктуру. Адже якби цього не робили, тоді логістичний шлях автодорогою сягнув би критичної межі.
Актуальні новини про ситуацію в Маріуполі
- Окрім плану запустити залізничне сполучення з Росії до Маріуполя, росіяни хочуть побудувати автошлях, оминаючи місто. У такий спосіб окупанти планують знизити навантаження на дорогу з Ростовської області через міста Новоазовськ та Маріуполь. Проте планам перешкоджають постійні вибухи та самі ж росіяни, які все розкрадають.
- Росіяни продовжують переміщувати техніку та живу силу з Криму через Маріуполь. Стягують, ймовірно, під Часів Яр. Також частково посилюється рух на Мар'їнку та Курахове. На Запорізький напрямок також перекидають сили та засоби, але це не зіставно з рухом, який відбувається на північ.
- Нещодавно німецька компанія Knauf потрапила під вогонь критики, оскільки допомагала росіянам відбудовувати знищений ними ж Маріуполь. Згодом стало відомо, що виробник будматеріалів повністю згортає свою діяльність на російському ринку після понад 30 років роботи.