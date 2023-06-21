Тепер "аналоговнєтний" ЗІЛ: через брак техніки росіяни знімають зі зберігання старі зразки
Немає сумнівів, що росіяни довго готувалися до війни проти України, однак величезні втрати в живій силі та техніці виснажили їхній військовий потенціал. Завдяки потужним міжнародним санкціям та застарілому ВПК ворога, на фронті починає з'являтися все старіша техніка.
Зараз росіяни дістають зі складів зберігання старі зразки, адже нових залишилося вкрай мало, а виробляти потрібної кількості в них немає змоги. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал.
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Стара техніка та мобілізація Росію не врятують
Зараз противник розконсервовує БТР-70, Т-30, ЗІЛ-131, як основний тягач Т-30, оскільки в росіян починають закінчуватися КамАЗи. Відповідно більш старих модифікацій зніматимуться і танки.
До того ж військовий злочинець Владімір Путін ближче до вересня готує чергову мобілізації в Росії. Доки невідомо, чи це буде хвиля, чи загальна мобілізація.
В росіян дефіцит техніки на фронті: дивитись відео
Росія залучає стару техніку на фронт уже не вперше
- Раніше речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий розповідав, що росіяни користуються застарілою, але дещо змодернізованою технікою. На базі радянської техніки вони оновили БТР-82, там встановлена гармата замість кулемета, БМП-3 більш модернізована, танки Т-72 суттєво модернізовані.
- Також бійці ЗСУ розповідали, що росіяни розконсервували танки Т-54/55, випущені у 1940-1950 роках та танки Т-62, які виготовлялись в Радянському Союзі у 1960-х роках
- Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак зазначив, що росіяни досі здатні виготовляти новітні зразки озброєння, попри західні санкції. Росія знаходить обхідні шляхи для імпорту західних технологій, або використовує імпортозаміщення.