Тепер "аналоговнєтний" ЗІЛ: через брак техніки росіяни знімають зі зберігання старі зразки

Немає сумнівів, що росіяни довго готувалися до війни проти України, однак величезні втрати в живій силі та техніці виснажили їхній військовий потенціал. Завдяки потужним міжнародним санкціям та застарілому ВПК ворога, на фронті починає з'являтися все старіша техніка.

Зараз росіяни дістають зі складів зберігання старі зразки, адже нових залишилося вкрай мало, а виробляти потрібної кількості в них немає змоги. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал.

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Стара техніка та мобілізація Росію не врятують

Зараз противник розконсервовує БТР-70, Т-30, ЗІЛ-131, як основний тягач Т-30, оскільки в росіян починають закінчуватися КамАЗи. Відповідно більш старих модифікацій зніматимуться і танки.

БТР-70 був запущений у виробництво в 1971 році. Танк Т-34 розроблявся в КБ заводу "Більшовик" у 1929 - 1932 роках. Мав надзвичайно складну і нетехнологічну конструкцію, був визнаний безперспективним, через це випуск припинили. ЗІЛ-131 випускався з 1966 року,

До того ж військовий злочинець Владімір Путін ближче до вересня готує чергову мобілізації в Росії. Доки невідомо, чи це буде хвиля, чи загальна мобілізація.

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