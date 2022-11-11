Росіяни екстрено втікають з Херсонщини й збільшили кількість "Калібрів" у морі, – ОК "Південь"

Війська окупантів екстрено пакуються у плавзасоби та намагаються втекти з Херсонщини. Водночас Росія вивела в Чорне море два ракетоносці з 16 "Калібрами".

Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою, але контролюється Силами оборони України.

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Окупанти намагаються втекти з Херсонщини

Українські військові продовжують просуватися по лінії фронту ближче до лівого берега Дніпра.

Вороже військо екстрено пакується у плавзасоби, які здаються придатними для переправи й намагаються врятуватися втечею,

– зазначили в ОК "Південь".

Ворог збільшив кількість "Калібрів" у морі

У Чорному морі продовжують маневрувати 17 російських кораблів.

На бойове чергування виведено 2 ракетоносії з шістнадцятьма "Калібрами",

– повідомили військові.

У командуванні додали, що певним чином ворог натякає, що готовий помститися за "незручні складні рішення" по Херсонщині, до яких він був доведений.

Тому ймовірні повтори масованих ракетно-дронових обстрілів по всій території України. Крім того, окупанти замінували великі площі, будівлі, об'єкти, важливі у соціальному забезпеченні гуманітарних потреб мирного населення. Людей просять бути максимально обережними.

Росіяни зазнали чергових втрат

Українська авіація завдала ворогу 2 удари по місцях розміщення живої сили й техніки. Окупанти втратили 50 бійців. Сили оборони відмінусували ворожі танки, самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу бронетехніку.

Що відбувається на Херсонщині: останні новини

У Росії 9 листопада заявили, що відводять свої війська з Херсона, а ЗСУ почали активніше просуватися областю.

Тільки за одну добу наші захисники звільнили від окупантів з 12 населених пунктів регіону, а з 1 жовтня пройшли на 36,5 кілометра на Херсонському напрямку.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росіяни зможуть залишити місто щонайшвидше за тиждень.

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