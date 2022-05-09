Росіяни готують артилерію в окупованому Криму для боїв за Херсонщину, – Міноборони

Окупанти стягують до кордону між окупованим Кримом і Херсонщиною важку артилерію та системи ракетно-залпового вогню. Ймовірно, таке роблять для підготовки до боїв з ЗСУ за цю територію.

Про це розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає 24 канал.

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За словами Олександра Мотузяника, такі дії противника можна пояснити двома причинами:

"По-перше, це такий собі маневр "сковування військ", щоб ЗСУ були в тих районах і не переміщувалися в інші операційні зони", – каже він.

По-друге, як зазначив Мотузяник, Росія ставить собі за мету, окрім Донецької та Луганської області, захопити ще й Херсонщину.

Тому ми очікуємо, що ця техніка противника там (на кордоні між Кримом і Херсонщиною – 24 канал) і може бути використана,

– заявив речник Міноборони.

До слова, Херсон вже близько 2 місяців перебуває під окупацією росіян. Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун наголосив, що для звільнення міста потрібно не лише накопичити зброю, а й дочекатися можливості наступу.

Яка ситуація на окупованій Херсонщині: коротко

Попри те, що більшість районів Херсонської області тимчасово окуповані, там лунають вибухи та обстріли.

Також російські військові тероризують мирне населення. За даними постійної представниці президента у Криму Таміли Ташевої, на окупованих територіях Херсонщини росіяни утримують та катують у підвалах близько 500 людей.

Окупанти продовжують захоплення приміщень місцевих влад, нещодавно захопили будівлю Дар'ївської сільської ради та Токарівського старостинського округу. Залишили приміщення міської ради й представники громади Берислава.

Окрім того, російські військові зі зброєю ходять по офісах комерційних компаній та вимагають продовження виробництва продукції. Також окупанти змушують, щоб підприємства оформили свою діяльність за російськими правилами.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що російські військові заблокували виїзди з тимчасово окупованих населених пунктів Півдня України.

Зазначимо, що росіяни хочуть приєднати Херсонщину до Росії. Тим часом підтримку від жителів області окупанти не відчувають.

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