"єдіная росія" активізувалася на окупованій Херсонщині: готують списки та шукають агітаторів

путінська партія розвинула бурхливу активність на території тимчасово окупованої Херсонської області. "єдіная росія" готується до псевдореферендуму, який наказали провести у вересні.

Про це 24 каналу повідомили джерела в спецслужбах. Дата так званого "голосування" не змінилась – це 11 вересня 2022 року.

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Партія путіна активно готує "списки" виборців

Наразі представники путінської партії зайняті тим, що готують списки "виборців". За матеріальну винагороду вони шукають агітаторів. Також "єдинороси" друкують плакати та листівки. До проведення того, що вони називають "референдумом", обирають та облаштовують "дільниці".

Надважливе завдання – зірвати "квазіреферендум"

Раніше радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань наголосив, що дуже важливим завданням є зрив планів окупантів щодо квазіреферендуму. Хлань впевнений, що ці наміри так і залишаться для росіян "на папері". Адже на Херсонщині активно діють партизани, які ретельно стежать за тим, що роблять загарбники.

"Документи" щодо планів на так зване "голосування" перехопила СБУ. Згідно з ними, росіяни вже розробили концепцію роботи та визначили її головні напрямки.

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Що відбувається на окупованій Херсонщині: останні новини

Напередодні ЗСУ ліквідували два скупчення особового складу ворога.

Британська розвідка прогнозує, що незабаром з регіону масово почнуть виїжджати українці. Гуманітарна ситуація в області наближається до катастрофічної.

Також у Міноборони Британії переконані, що росії не вдасться відновити залізничне сполучення між Херсоном та Кримом.

У Херсонській ОВА повідомили, що ЗСУ звільнили в області вже 53 населені пункти.

Дивіться у відео – розповідь двох жінок з окупованого Херсона: