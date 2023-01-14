"Росіяни готують українських дітей до війни": Лисянський сказав, яку ідеологію нав'язує ворог
Росіяни нав'язують викраденим українським дітям і дітям на окупованих територіях свою ідеологію. Так вони фактично готують наших дітей до великої війни.
Таку думку 24 Каналу озвучив директор інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський. Крім того, на Херсонщині окупанти перевіряють місцевих, викрали 3 людей.
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Росіяни знищують ідентичність українських дітей
Лисянський розповів, що росіяни крадуть українських дітей і знищують їхню ідентичність. Росіяни знищують самоідентичність людей. Вони це роблять за допомогою:
- своїх шкільних програм;
- програм класних годин;
- історії;
- інструктування;
- уроків "Суспільствознавства", де росіяни виправдовують свою агресію і війну проти України.
Дуже потужно працює міністерство "просвєщєнія" Росії. Потрібно розуміти, що в Росії є міністерство освіти й науки, а є окремо міністерство "просвєщенія", яке розробляє те, що буде впроваджувати міністерство освіти Росії. Вони працюють потужно й активно розробляють ці програми,
– зазначив директор інституту стратегічних досліджень і безпеки.
Потрібна деідеологізація
Він продовжив, що українських дітей фактично зомбують. Аби протидіяти цьому потрібна деідеологізація, контрідеологія. Потрібно у відкритих джерелах показати, що це фейк і розповісти, з якою метою росіяни це роблять.
"В історичному плані, у плані політології, вони просто на чорне кажуть біле, як їм краще. Так вони намагаються цих дітей розвернути проти України. І ще найголовніше, про що ми можемо зараз сказати. Росіяни готуються до масштабної війни", – зауважив Лисянський.
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Підготовка дітей до війни
За його словами, вони готують українських дітей до війни на ідеологічному і практичному рівнях. Роблять з них універсальних солдатів. Як зазначають їхні ж вчителі, викладачі, стріляє на фронті не солдат, а ідеологія у голові дитини.
Ось так вони впроваджують, ось таки вони працюють з дітьми, з наступним поколінням,
– наголосив директор інституту стратегічних досліджень і безпеки.
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