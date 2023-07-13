Росіяни накопичили близько сотні ракет, можуть атакувати будь-коли, – Світан

У ніч проти 13 липня російські окупанти знову здійснили масовану атаку на Україну дронами-камікадзе та ракетами. Так, загарбники демонструють своє невдоволення результатами саміту НАТО.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, зараз росіяни відновлюють свої недоторканні запаси ракет й можуть атакувати у будь-який момент.

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Мінімум сотню

Військовий експерт припускає, що нічна атака – це відголоси невдоволення росіян рішеннями, які були прийняті на Вільнюському саміті Альянсу. Ймовірно, росіяни побоялися здійснювати масштабні атаки 11 – 12 липня під час саміту. До того ж президент США Джо Байден недалеко від Росії.

13 липня американський лідер Байден прибув у Фінляндію на саміт лідерів Північних країн, де запропонує країнам можливість зміцнити співпрацю в галузі безпеки на тлі загроз Росії та Китаю.

Окупанти не стали ескалювати, однак свої 3 копійки вставили. Повітряні Сили ЗСУ знищили всі потуги Росії завдати удару по нашій країні.

Вночі 13 липня окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131", двома крилатими ракетами "Калібр" та однією балістичною – "Іскандер-М". Повітряні Сили ЗСУ знищили усі дрони та крилаті ракети.

"Зараз у росіян близько 100 ракет. Це мінімум. Якщо вони з коліс працюють, то вже сотню ракет вони виготовили й накопичили. Окупанти зараз відновлюють свої запаси. У будь-який момент у них може прокинутися бажання повторити масштабну атаку", – сказав Світан.

З якою швидкістю Росія відновлює ракетні запаси: дивіться відео

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