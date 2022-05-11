Росіяни на Харківщині приглушують мережі стільникового зв’язку

У тимчасово окупованій частині Харківської області окупанти приглушують мережі стільникового зв'язку.

Росіяни бояться, що злиють інформацію про переміщення їхніх військ. Через цей страх і забирають в людей зв'язок.

Важливо На Харківщині ЗСУ звільнили селище Питомник, окупанти перейшли в оборону

Цивільних не випускають

Місцеві жителі багатьох населених пунктів окупованої Харківщини залишатися без електроенергії та води. Ба більше, окупанти забороняють їм виїхати на територію, підконтрольну Україні.

Перебивати зв'язок – стандартна практика російських окупантів. Зокрема, вони вдаються до цього й на інших окупованих територіях. Наприклад, на Херсонщині та Запоріжжі не було зв'язку з 30 квітня до 4 травня. Російські загарбники навмисно хочуть створити інформаційний вакуум для цивільних, відрізавши їх від зв'язку з рідними.

6 травня з'явились повідомлення, що в Херсоні знову "вирубили" мобільний зв'язок.

Зверніть увагу! Ще 4 травня у Держспецзв'язку застерігали, що росіяни можуть втрутитись у роботу мобільного зв'язку. Власне, тому що найманці Кремля мають доступ до стільникового обладнання на тимчасово окупованій території України.

Це може відбуватися через "паралельну" переадресацію, коли виклик одночасно йде на 2 номери – безпосереднього абонента та чужого номера.

Яка ситуація на харківському напрямку

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що противник не проводив наступальних дій. Крім того, загарбники перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу українських військ.

Тим часом ЗСУ демонструють успіхи й потрохи вибивають росіян з Харківщини. Наприклад, вже звільнили селище Питомник. Президент Володимир Зеленський теж відзначав, що армія поступово відтискає окупантів від Харкова. Однак він попросив людей не поширювати надмірних емоцій.

Дещо важча ситуація в районі Ізюма. Там росіяни готують сприятливі умови для наступу. Останніми днями загарбники поповнювали запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, а також займались інженерним обладнанням передових позицій та посилювали повітряну розвідку.

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