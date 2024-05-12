Харківщину штурмує багато піхоти Росії без бронетехніки, – "Гострі картузи"

У Харківській області російські окупанти проводять штурми без бронетехніки. Вороги намагаються наступати тільки піхотою.

Підрозділ "Гострі картузи" окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України розповів, що бої у Харківській області не вщухають.

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Що кажуть бійці нацгвардії про ситуацію на Харківщині

Володимир Зеленський розповів, що тривають жорстокі оборонні бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Зокрема, там є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і росіяни намагаються в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування.

Бої на Харківщині не вщухають, росіяни лізуть піхотою без техніки та добряче отримують по шапці. Проте не варто забувати, що та вся техніка добряче працює на Донбасі. Часів Яр штурмують без кінця,

– заявили військові.

Також вони розповідали, що росіяни йдуть великою піхотною кількістю майже не використовуючи техніку.

Ще напередодні, 11 травня, військові розповіли, що через великий натиск росіян українським військовим довелося відійти з деяких позицій. Військові підрозділу пояснили, що росіяни вмирають пачками, проте однаково давлять і місцями досягають успіху.

Сибірський батальйон звернувся до російських військ

Військові Сибірського батальйону звернулись до російських військ. Вони заявили, що командування Росії використовує своїх солдатів як "гарматне м***о".

Бійці батальйону пояснили, що тілами росіян командування окупантів продовжує завалювати кордон України за хворі на амбіції Путіна.

Сибірський батальйон пояснив, що в них цінують життя кожного і закликають російських солдатів та офіцерів переходити на їхній бік.