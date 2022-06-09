Росіяни хочуть оволодіти Херсонщиною і Миколаєвом, а тоді вийти на Одесу, – Генштаб

Продовжується 106 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Найзапекліші бої тривають на Сході нашої держави, втім неспокійною ситуація залишається також на Півдні.

Попри те, що активних бойових дій у південних регіонах російські окупанти не здійснюють, ворог й далі прагне захопити Миколаїв, тим самим створити сприятливі умови для наступу на Одесу. Про це 9 червня на брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України Олексій Громов.

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Актуальна ситуація на Півдні

За словами Громова, наразі російські окупанти на Запорізькому, Миколаївському та Криворізькому напрямках ведуть позиційну оборону. Ворог здійснює вогневе ураження по підрозділах наших захисників і захисниць, зосереджуючи свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Півдні нашої держави.

Разом з тим, наголосив представник управління Генштабу ЗСУ, росіяни не полишають спроб відновити наступальні дії на цих напрямках – ймовірно, з метою виходу на адміністративний кордон Запорізької області.

Противник розглядає подальші свої дії, у випадку успіху на взятті під повний контроль територій Херсонської області, оволодіти містом Миколаєвом й таким чином створити сприятливі умови для наступу на Одесу,

– підкреслив Громов.

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