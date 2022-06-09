Росіяни хочуть оволодіти Херсонщиною і Миколаєвом, а тоді вийти на Одесу, – Генштаб
Джерело:Media Center Ukraine
Продовжується 106 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Найзапекліші бої тривають на Сході нашої держави, втім неспокійною ситуація залишається також на Півдні.
Попри те, що активних бойових дій у південних регіонах російські окупанти не здійснюють, ворог й далі прагне захопити Миколаїв, тим самим створити сприятливі умови для наступу на Одесу. Про це 9 червня на брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України Олексій Громов.
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Актуальна ситуація на Півдні
За словами Громова, наразі російські окупанти на Запорізькому, Миколаївському та Криворізькому напрямках ведуть позиційну оборону. Ворог здійснює вогневе ураження по підрозділах наших захисників і захисниць, зосереджуючи свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Півдні нашої держави.
Разом з тим, наголосив представник управління Генштабу ЗСУ, росіяни не полишають спроб відновити наступальні дії на цих напрямках – ймовірно, з метою виходу на адміністративний кордон Запорізької області.
Противник розглядає подальші свої дії, у випадку успіху на взятті під повний контроль територій Херсонської області, оволодіти містом Миколаєвом й таким чином створити сприятливі умови для наступу на Одесу,
– підкреслив Громов.
Останні новини з регіону: коротко
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни здійснюють замінування боєприпасами 50-х років минулого століття. Крім того, намагаючись зупинити наступ українських сил у регіоні, окупанти споруджують додаткові лінії оборони й створюють загородження. На захоплених територіях Херсонщини ворог цинічно готується святкувати "день Росії".
- На північний схід Запорізької області ворог перекинув 30 танків Т-62 з метою підтримки своїх операцій. Російські окупанти хочуть посилити контроль над важливою трасою Т0812, що пролягає територією Оріхівського та Василівського районів області. Разом з тим у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни здійснюють підготовку до так званого "референдуму".
- Криворізький район, що на Дніпропетровщині, й далі потерпає від ворожих обстрілів. Так, 7 червня окупанти вкотре вгатили з "Ураганів" по Зелендодольській громаді.
- 8 червня в Одесі місцеві мешканці знову чули вибухи. Разом з тим офіційно підтвердженої інформації про це не з'явилось.
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