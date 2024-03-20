На одному з напрямків ворог 29 разів намагався прорвати оборону: карта фронту 20 березня

Росіяни намагаються прорвати оборону українських військ на Новопавлівському напрямку на Донеччині. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що упродовж доби, станом на 20 березня, зафіксовано 67 бойових зіткнень.

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Обстріли

Загалом, ворог завдав три ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Лукашівка, Білопілля Сумської області; Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе та Ізбицьке Харківської області; Серебрянське лісництво та Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Веселе, Костянтинівка, Очеретине, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка, Новоселівка Перша, Уманське та Старомайорське Донецької області; Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронті

На

напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не фіксували.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив три безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Синьківка на карті:

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Веселе Донецької області та Серебрянського лісництва.

Терни на карті:

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.

Кліщіївка на карті:

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько десяти населених пунктів, зокрема Миколаївка, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине та Тоненьке Донецької області.

Первомайське на карті:

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Прогрес, Вовче, Желанне, Мирноград, Новогродівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Водяне на карті:

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Побєда та Новомихайлівка.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

Старомайорське на карті:

Нанапрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби росіяни здійснили 1 штурм позицій наших військ.