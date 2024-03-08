Серйозна підготовка: на які населені пункти зараз націлені росіяни – показуємо на карті

Російські окупаційні війська активно тиснуть по всій лінії фронту. На кількох напрямках у ворога триває серйозна підготовка до бойових дій.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що ворог хоче "зрізати" вклинення українських військових.

Цікаво Чекають російські війська у найближчі тижні: Україна вступає у нову фазу війни, – WSJ

Які напрямки для ворога в пріоритеті

Полковник ЗСУ в запасі припустив, що є два вклинення Сил оборони України, які ворог хоче "зрізати" як колись на Авдіївському відтинку:

Сіверський напрямок – Білогорівка у бік Лисичанська;

Оріхівський напрямок – Роботине у бік Токмака.

У 2023 році українські військові "вклинилися" на Запоріжжі на глибину до 15 кілометрів в оборону противника біля окупованих населених пунктів Копані, Новопрокопівка та Вербове, але зупинилися через нестачу боєприпасів.

Росіяни "зрізали" вклинення біля Авдіївки, тепер будуть намагатися "зрізати" Роботинський та Білогорівський виступи,

– наголосив Роман Світан.

На обидвох напрямках триває серйозна підготовка до бойових дій, розміщені до 40 тисяч російських військових, які вже намагаються в режимі "формувальних операцій" виконувати наступальні дії.

Детальніше про ситуацію на фронті

Росіяни стягують резерви на Вугледарський напрямок. Ворог хоче просунутися у бік Новомихайлівки та розвинути успіх до дня "виборів" у Росії. Бойові дії тривають безпосередньо в селі, зокрема, на його східній околиці.

Метою росіян на Бахмутському напрямку залишається захоплення Часового Яру, від якого до лінії фронту близько 5 кілометрів. Однак наразі окупанти не мають можливості розпочати повномасштабну атаку на місто.

Загарбники, як і зазвичай, кидають у бій величезну кількість живої сили, намагаючись просуватися. Запеклі бої тривають також в районі Іванівського. Росіяни ні на день не перестають атакувати.

Росіяни продовжують кидати у бій "свіжомобілізованих" окупантів, які опинилися в російській армії в останні кілька місяців. Хоч ворог намагається застосовувати багато піхоти та техніки, він уже вичерпав свої сили на Авдіївському відтинку.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили 2 атаки противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.На Сіверському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.