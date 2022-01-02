Росіяни хочуть, щоб Лукашенко якомога швидше відвідав окупований Крим

У Кремлі заявили, що готові прийняти Олександра Лукашенка в тимчасово окупованому Росією Криму. Там нібито готові "хоч зараз".

Відповідну заяву зробив заступник російського МЗС Андрій Руденко. Про це російський політик розповів у інтерв'ю виданню.

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Що стосується відвідування півострова президентом (мовиться про самопроголошеного президента Білорусі – 24 канал) Олександром Григоровичем Лукашенком, то кримська влада неодноразово заявляла про готовність прийняти його хоч зараз,

– заявив політик.

Додав, що нібито подальше зміцнення співпраці Білорусії з Кримом та Севастополем, включно з встановленням прямого авіа- та залізничного сполучення, – нібито позитивно сприймуть люди.

Що цьому передувало

Володимир Путін відвідав тимчасово окупований Росією Крим 4 листопада 2021 року. Причина візиту – взяти участь "у святкових заходах з нагоди Дня народної єдності" у Севастополі.

В українському МЗС пояснили, що візит очільника Кремля на півострів не узгоджували з Україною. У відомстві розповіли, що Путін незаконно відвідав окупований Крим.

Олександр Лукашенко на початку грудня 2021 року заявив, що нібито Крим де-факто і де-юре став російським після невизнаного ООН, ЄС, США, Україною та її союзниками "кримського референдуму".

Самопроголошений президент Білорусі також заявив, що він має намір відвідати окупований Крим. Додав, що домовлявся про це з президентом Росії Володимиром Путіним.

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