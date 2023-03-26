Навіть росіяни хочуть від'єднатись від Москви: як республіки готуються до розпаду імперії

Росіяни хочуть відокремитися від Москви і це гарний момент. Він має призвести до розвалу режиму Владіміра Путіна і піти на користь Україні та іншим країнам.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив прем'єр-міністр Незалежного Татарстану Рафіс Кашапов. Він наголосив, що активісти народних меншин ведуть активну роботу, а в російських регіонах, в тому числі підпільно, утворилися партії, які візьмуть участь у Форумі вільних народів Росії.

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Що таке Форум вільних народів

Це платформа для комунікації представників корінних народів Росії, мета яких повна, контрольована та ненасильницька реконструкція цієї держави, розпад імперії. За словами Рафіса Кашапова сюди увійшли представники багатьох народів, зокрема Сибіру, Кавказу, Уралу.

"Наступний форум має відбутися наприкінці квітня у Вашингтоні. Там я підніму важливе питання про формування татарсько-офіцерського складу. Бо коли настане година "Х", ми маємо підняти народ на збройне повстання. На даний час у владних структурах сидять маріонетки московського Кремля. Тих, хто захищає московитів, ми маємо викинути", – зазначив прем'єр-міністр Незалежного Татарстану.

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Скільки татар підтримають повстання

Рафіс Кашапов називає цифру у 64% – саме стільки мешканців Татарстану підтримали незалежність республіки під час референдуму.

"Ми ведемо громадсько-політичну роботу в масштабах усієї Росії. Бо татари не тільки в Татарстані. Всі пам’ятають, як знищували нашу державу, який влаштовували геноцид. Саме це відбувається в Україні. Це було в Сирії, Грузії, Молдові, Дагестані – вони бачать, але протистояти не можуть. Машина репресій дуже жорстоко працює", – відзначив він.

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