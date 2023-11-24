Окупанти кидають поранених на Авдіївському напрямку: у ЗСУ показали відео з поля бою
24 листопада 2023, 19:04Читать новость на русском
Джерело:47 ОМБр
Попри колосальні втрати, російські окупанти продовжують штурмувати Авдіївський напрямок. Втім, м'ясні штурми не є чимось новим для ворога. Своїх поранених чи убитих вояк вони залишають просто на полі бою.
Про це повідомили бійці 47 окремої механізованої бригади. Вони опублікували відео з фронту, яке є підтвердженням їхніх слів.
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Окупанти кидають своїх же "побратимів" на полі бою. Розуміють, евакуйовувати поранених та загиблих немає сенсу, бо прилітає миттєва кара від бійців 47 окремої механізованої бригади,
– підписали відео захисники.
Росіяни кидають поранених на фронті: відео
Втрати ворога та ситуація на фронті: актуально
- Лиш за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 100 окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення знищено уже близько 322 900 російських загарбників.
- Також наші військові потужно помстились ворогу за атаку на нашу 128 окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду.
- Щодо ситуації на Авдіївському напрямку, то ворог розпочав уже третю хвилю наступу.