Росіяни кинули людей напризволяще: як виживають мешканці Маріуполя

З кожним днем ситуація в Маріуполі стає все катастрофічнішою. У місті дефіцит усього, що потрібно для повноцінного життя. Бракує їжі, води, ліків та засобів гігієни.

Про це уранці 15 червня розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що попри жахливі умови, люди призвичаюються до нових реалій. Це добре видно в опублікованому ним відео.

Читайте також Окупанти можуть розганяти провокаційні відео з оборонцями Маріуполя: чому не варто їм вірити

Катастрофа у Маріуполі: як виживають ті, хто залишився у місті

Андрющенко розповідає, що найчастіше його запитують про те, як виживають люди, які залишилися в Маріуполі. Замість того, щоб переповідати усі жахіття, радник опублікував коротке відео, на якому видно щоденний побут містян.

Він підкреслив, що після тривалої боротьби за місто, розстрілів цивільних та терору, російські окупанти покинули мешканців напризволяще, тому що українці для них не люди.

Як живуть мешканці Маріуполя: трагічне відео

Щоденний побут повністю перейшов на вулиці, де облаштовують кухні та зони відпочинку.

Тут готують, шукають дрова, збирають воду й удають життя,

– розповідає Андрющенко.

На кадрах видно, що мешканці міста досі намагаються знайти рідних. Про це свідчать оголошення, розвішені на дверях під'їздів. Водночас своїх рідних та сусідів маріупольці ховають на подвір'ї.

Найгірше, що люди потрохи звикають. Адаптуються. Порівнюють вже не з минулим до війни, а з лютим – квітнем. З власним життям у холодних підвалах під обстрілами. Вчаться радіти новому життю за мінімальних потреб,

– розповів Андрющенко.

Він вважає, що скоро психологи опишуть "Маріупольский синдром" – окремий психологічний стан, який здається неможливим в нормальному житті.

Більше про ситуацію у Маріуполі: коротко

Міськрада зазначає, що доки агресори займаються деукраїнізацією міської стели, люди в Маріуполі голодують. Тут досі немає води, світла та газу. Місто вщент зруйноване та вже на межі епідемії.

Поки маріупольці не мають, що їсти та пити, окупанти живуть на широку ногу. Вони поселилися у місцевих пансіонатах біля моря. Росіяни не видають мешканцям розбомбленого Маріуполя допомогу.

Крім того, окупанти анонсували відновлення роботи маріупольського драмтеатру, який російські окупанти розгромили 16 березня. Тоді в укритті перебували, за різними даними, від 500 до 1 200 людей. Андрющенко повідомляв, що російські окупанти привезли генератори, які розташовуються поблизу зруйновані будівлі. Там люди заряджають телефони, однак всередину місцеві заходити не ризикують.

Щодня на імпровізованих кладовищах Маріуполя з'являються нові могили. Андрющенко розповів, що причини смерті невідомі, але мають ненасильницький характер. Наразі масові смерті пов'язують із епідемією холери.

До теми – Маріуполь під загрозою епідемії холери та кишкової палички: дивіться відео