"Очікують, що контрнаступ може бути й з моря": росіяни панікують в Криму
На тимчасово окупованому півострові Крим періодично розцвітає "бавовна". Росіяни рухаються, метушаться і терміново зводять оборонні споруди.
Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, росіяни в Криму зараз усіма силами намагаються зберегти стратегічні військові об'єкти.
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На півострові росіяни переважно думають про те, як їм захиститися, зауважив Барієв. Спочатку зводили оборонні споруди на півночі, тепер починають укріплювати південь.
В Судаку та Алушті росіяни продовжують мінувати узбережжя та зводити фортифікаційні споруди, хоча там до цього не було жодних вибухів.
Росіяни бояться контрнаступу та нової "бавовни"
За словами представника Меджлісу, росіяни в Криму очікують, що український контрнаступ може розпочатися зокрема і з моря.
Я не надто тямлюся у військовій справі, але я вважаю, що зараз паніка росіян все ж таки є,
– додав мовець.
Ба більше, цивільні повідомляли, що росіяни після вибухів у Севастополі почали перекидати кораблі Чорноморського флоту з Севастополя в Новоросійськ або й на інші бази.
Зараз росіяни роблять все можливе для того, аби захистити нафтобазу у Феодосії, адже вона також дуже потужна, зауважив Барієв. Отож вони запроваджують внутрішні нормативні акти для посилення охорони нафтобази, адже бояться нових прильотів.
Барієв пояснив рухи росіян в Криму: дивитися відео
Що відомо про підготовку до контрнаступу
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що контрнаступ України готується. Однак про його місце початку, напрямки, дати тощо повідомлятися не буде. Все інше – це лише припущення.
- Крім того, голова розвідки Кирило Буданов зауважив, що надмірна увага до контрнаступу ускладнює ситуацію та створює завищені очікування від бійців. Щоправда, це й психологічно тисне на ворога.
- Михайло Подоляк зауважив, що наступальні дії залежать від 4 важливих складових, коли вони всі зійдуться – розпочнеться контрнаступ.