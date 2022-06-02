Росіяни на Криворізькому напрямку були змушені перейти до оборони непідготовлених рубежів

Збройні Сили України продовжують стримувати російських загарбників на всіх напрямках вторгнення. Військам агресора довелося перейти до оборони на Криворізькому напрямку.

Росіяни продовжили обстріли на Криворізькому напрямку

Відповідну інформацію у вечірньому зведенні 2 червня подала пресслужба Генштабу ЗСУ. Повідомляється, що окупанти були змушені перейти до оборони непідготовлених рубежів на Криворізькому напрямку.

Варте уваги ЗСУ показали, як виглядає знищення колони окупантів з висоти пташиного польоту

У Генштабі ЗСУ розповіли, що збройні сили Росії активізували роботу своїх засобів радіоелектронної боротьби. Окрім того, окупанти продовжили обстрілювати цивільну інфраструктуру на Криворізькому напрямку.

Армія агресора здійснила вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів:

Широке;

Лепетиха;

Шевченкове;

Осокорівка;

Партизанське та інших.

Яка ситуація на Криворізькому напрямку

Збройні сили Росії на Криворізькому напрямку підірвали мости в районах Давидового Броду та Великої Олександрівки. У такий спосіб окупанти намагаються сповільнити контрнаступ українських підрозділів.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що загарбники перейшли до оборони на непідготовленому рубежі Давидів Брід – Білогірка – Андріївка.

В оперативному командуванні "Південь" теж інформували про підрив мостів через річку Інгулець. Повідомлялося, що загарбники намагаються протидіяти контрнаступу ЗСУ.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім також повідомляв, що росіяни зруйнували міст у Давидовому Броді, адже бояться контрнаступу української армії.

Попри це, збройні сили Росії не припиняються обстрілювати Дніпропетровську область. Зранку 2 червня на Дніпропетровщині знову було неспокійно.

Під обстріли потрапили території Зеленодольської та Апостолівської громад, що в Криворізькому районі. Росіяни стріляли з артилерії.

Додамо, що російські військові вже не вперше обстрілюють Дніпропетровську область. У ніч проти 1 червня з артилерії вони також били по Зеленодольській громаді.

Також росіяни 1 червня вдарили з реактивних систем залпового вогню "Торнадо" по Синельниківському району, внаслідок чого на території Великомихайлівської громади знайшли уламки снарядів та касетні елементи.

30 травня російські військові відкривали вогонь по Апостолівській громаді.

До речі – окупанти знищили університет Каразіна у Харкові: дивіться відео