Росіяни на Криворізькому напрямку були змушені перейти до оборони непідготовлених рубежів
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України продовжують стримувати російських загарбників на всіх напрямках вторгнення. Військам агресора довелося перейти до оборони на Криворізькому напрямку.
Росіяни продовжили обстріли на Криворізькому напрямку
Відповідну інформацію у вечірньому зведенні 2 червня подала пресслужба Генштабу ЗСУ. Повідомляється, що окупанти були змушені перейти до оборони непідготовлених рубежів на Криворізькому напрямку.
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У Генштабі ЗСУ розповіли, що збройні сили Росії активізували роботу своїх засобів радіоелектронної боротьби. Окрім того, окупанти продовжили обстрілювати цивільну інфраструктуру на Криворізькому напрямку.
Армія агресора здійснила вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів:
- Широке;
- Лепетиха;
- Шевченкове;
- Осокорівка;
- Партизанське та інших.
Яка ситуація на Криворізькому напрямку
- Збройні сили Росії на Криворізькому напрямку підірвали мости в районах Давидового Броду та Великої Олександрівки. У такий спосіб окупанти намагаються сповільнити контрнаступ українських підрозділів.
- Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що загарбники перейшли до оборони на непідготовленому рубежі Давидів Брід – Білогірка – Андріївка.
- В оперативному командуванні "Південь" теж інформували про підрив мостів через річку Інгулець. Повідомлялося, що загарбники намагаються протидіяти контрнаступу ЗСУ.
- Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім також повідомляв, що росіяни зруйнували міст у Давидовому Броді, адже бояться контрнаступу української армії.
- Попри це, збройні сили Росії не припиняються обстрілювати Дніпропетровську область. Зранку 2 червня на Дніпропетровщині знову було неспокійно.
- Під обстріли потрапили території Зеленодольської та Апостолівської громад, що в Криворізькому районі. Росіяни стріляли з артилерії.
- Додамо, що російські військові вже не вперше обстрілюють Дніпропетровську область. У ніч проти 1 червня з артилерії вони також били по Зеленодольській громаді.
- Також росіяни 1 червня вдарили з реактивних систем залпового вогню "Торнадо" по Синельниківському району, внаслідок чого на території Великомихайлівської громади знайшли уламки снарядів та касетні елементи.
- 30 травня російські військові відкривали вогонь по Апостолівській громаді.
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