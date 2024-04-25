Подоляк потролив росіян, які "випадково" задонатили на ЗСУ мільйони рублів
Губернатор Кузбасу заявив, що жителі регіону "натрапили на шахраїв" та від початку року "випадково" перерахували мільйони рублів на дрони для ЗСУ. Та загалом це свідчить про те, що Росія – не є однорідною країною, де усі виключно за те, аби знищувати Україну.
Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що це – така собі "промоція допомоги Україні" з боку дивної людини. Він додав, що, зважаючи на вартість російської валюти, то мільйони рублів – це мало. За словами очільника Кемеровської області Росії, спонсорувати ЗСУ росіян змусили українські спецслужби.
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"Мені здається, що далеко не всі роблять помилку, коли фінансують Збройні Сили України на Кузбасі. Загалом це свідчить про те, що Росія не є однорідною країною, де всі виключно за те, щоб знищувати Україну. Поступово збільшується відсоток людей, які готові, щоб Росія мала інший вигляд. Так, це складний процес, і хотілося б його пришвидшити", – наголосив Подоляк.
Він зауважив, що напередодні повномасштабної війни й нині деякі країни продовжують наполягати, що в країні-агресорці – "найпотужніші спецслужби". Мовляв, вони усе контролюють та можуть проводити будь-які кампанії. Утім, вони це можуть робити у тих країнах, які не готові їм протидіяти максимально жорстко. Те, що готова робити Україна і вже робить на рівні СБУ та ГУР МО.
Це достатньо активні дії, вони призводять до певних позитивних наслідків,
– наголосив радник голови ОПУ.
Він додав, що створені потужні військові підрозділи з громадян Росії – це РДК та легіон "Свобода Росії". Їх модерує та консультує українська сторона. Російські добровольці активно працюють на території країни-агресорки, доводячи, що є альтернативна Росія.
"Так само і ці громадяни, які фінансують Україну, закупівлю дронів, вони також говорять про те, що є альтернативна Росія. Я думаю, що у міру того, як розвиватимуть події на лінії фронту, ми таких виступів бачитимемо набагато більше. Але тільки після того, як вже все буде зрозуміло в цій війні, все буде йти до фіналу, якась людина вийде і скаже, мовляв, "дивіться, це я ж реально теж допомагав Збройним Силам України, я займався промокампанією з фінансування ЗСУ", – зазначив Подоляк.
Арешт заступника Шойгу у результаті дій ГУР
- У країні-агресорці затримали заступника міністра оборони Тимура Іванова. Його підозрюють у корупції. Мовиться про понад 1 мільйон рублів.
- Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Сєргєя Шойгу про це заздалегідь попередили.
- Іванова відправили до СІЗО на 2 місяці. Його адвокат стверджує, що підзахисного звинувачують лише в отриманні хабаря. А чутки про держзраду – нібито неправдиві.
- Джерело 24 Каналу у ГУР МО повідомило, що затримання заступника Шойгу – це результат дій української розвідки. ГУР отримало доступ до його документів та конфіденційної для росіян інформації. Розслідування проти Іванова розпочали тоді, коли ця інформація стала відомою у "ширших російських колах".