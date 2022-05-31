Росіяни з літаків Су-30СМ обстріляли позиції ЗСУ на Сумщині
31 травня 2022 , 18:46Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Російські окупанти обстріляли позиції українських військових з літаків Су-30СМ на Сумщині.
Ворог продовжує штурмувати Сумщину
Про обстріл позицій українських військових на Сумщині повідомили в оперативному зведенні Генштабу. Там також наголосили, що ворог продовжує й артилерійські обстріли населених пунктів.
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Ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах наших військ в Сумській області з літаків Су-30СМ. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів,
– йдеться у повідомленні.
Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини
- Близько опівночі ворог запустив дві ракети по Білопільській громаді Сумської області. При цьому літак перебував над територією Росії. Одразу після цього росіяни почали обстрілювати Білопільську громаду із САУ.
- Майже о 3 ночі з території Росії також обстріляли Великописарівську громаду, близько 10 ударів артилерії. В обох випадках обійшлося без людських жертв. Водночас інформацію про руйнування уточнюють.
- Попередньо, 30 травня росіяни майже годину обстрілювали з артилерії прикордонні райони Шосткинського району.
- У цей же день вони обстрілювали українську території снарядами, начиненими флешетами. Це заборонена зброя.
- Крім того, 30 травня росіяни обстріляли територію Хотинської громади ракетами з касетними боєприпасами. Вони особливо небезпечні, адже вибухають не одразу і розлітаються на великі території. У Сумській ОВА наголосили, що залишки від ракет в жодному разі не можна підіймати!
- Щодня землі Сумщини зазнають ударів з боку Росії. Вороги використовують міномети, авіацію та САУ.
- Водночас радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що попри небезпеку обстрілів росіяни не штурмуватимуть область. Загарбники також атакують артилерією, авіацією та ракетами. Їхніми цілями є прикордонні населені пункти та інфраструктура.
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