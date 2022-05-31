Росіяни з літаків Су-30СМ обстріляли позиції ЗСУ на Сумщині

31 травня 2022 , 18:46
Читать новость на русском

Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Російські окупанти обстріляли позиції українських військових з літаків Су-30СМ на Сумщині.

Ворог продовжує штурмувати Сумщину

Про обстріл позицій українських військових на Сумщині повідомили в оперативному зведенні Генштабу. Там також наголосили, що ворог продовжує й артилерійські обстріли населених пунктів. 

Увага Бої у Сєвєродонецьку та спроби наступати від Лиману: карта бойових дій станом на 31 травня

Ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах наших військ в Сумській області з літаків Су-30СМ. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів,
– йдеться у повідомленні. 

Зверніть увагу!  За даними британської розвідки, російська армія перед вторгненням до України мала значну перевагу в авіації, але не змогла нею скористатися. А після значних втрат тепер взагалі обмежила її використання, адже українське ППО дуже добре працює, а наші пілоти ефектно знищують ворожу літаки. Також у розвідці зазначили, що росіянам бракує безпілотників.  

Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини

  • Близько опівночі ворог запустив дві ракети по Білопільській громаді Сумської області. При цьому літак перебував над територією Росії. Одразу після цього росіяни почали обстрілювати Білопільську громаду із САУ.
  • Майже о 3 ночі з території Росії також обстріляли Великописарівську громаду, близько 10 ударів артилерії. В обох випадках обійшлося без людських жертв. Водночас інформацію про руйнування уточнюють.
  • Попередньо, 30 травня росіяни майже годину обстрілювали з артилерії прикордонні райони Шосткинського району.
  • У цей же день вони обстрілювали українську території снарядами, начиненими флешетами. Це заборонена зброя.
  • Крім того, 30 травня росіяни обстріляли територію Хотинської громади ракетами з касетними боєприпасами. Вони особливо небезпечні, адже вибухають не одразу і розлітаються на великі території. У Сумській ОВА наголосили, що залишки від ракет в жодному разі не можна підіймати!
  • Щодня землі Сумщини зазнають ударів з боку Росії. Вороги використовують міномети, авіацію та САУ.
  • Водночас радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що попри небезпеку обстрілів росіяни не штурмуватимуть область. Загарбники також атакують артилерією, авіацією та ракетами. Їхніми цілями є прикордонні населені пункти та інфраструктура.

Зверніть увагу – Арестович заявив про загрозу другого наступу на Суми, Чернігів та Київ: дивіться відео

 

Автор: Анастасія Лукашевська