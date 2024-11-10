Росіяни змінили тактику перекидання сил і техніки через Маріуполь

Росія використовує тимчасово окуповані українські території, зокрема Маріуполь, для перекидання своєї техніки та особового складу на лінію зіткнення. Втрати противника значні, проте поповнювати їх частково вдається.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що росіяни використовують цивільні вантажівки для того, щоб маскувати перекидання військових сил. Особовий склад та техніка прямує в бік Розівки та Пологів Запорізької області.

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Переміщення російських сил

Петро Андрющенко зауважив, що окупанти переправляють свої війська та техніку через Маріуполь для підсилення гарячих напрямків. Все рухається у бік Курахового.

Яка ситуація біля Курахового: дивіться на карті

"У такий спосіб вони намагаються новими людьми швидко затикати діри, через ті втрати, які зазнають. Такі перекидання не схожі на те, що росіяни накопичують резерви", – зауважив він.

Андрющенко наголосив, що ці підрозділи одразу братимуть безпосередню участь у штурмових діях.

Також новим є і те, що росіяни у таборах для новомобілізованих поблизу Бердянська та Маріуполя розпочали формувати угруповання із залишків військ, яким вдалось вижити на півночі Донецької області.

Це вперше за довгий період, коли підрозділи, які відвели на ротацію базуються разом із підрозділами, які тренуються. Це означає, що росіяни не встигають набирати ту кількість контрактників, яка їм потрібна, зважаючи на втрати,

– сказав радник міського голови Маріуполя.

Він зробив висновок, що у росіян ще є жива сила, яку вони одразу відправляють на передову, однак темпи набору не відповідають їхнім потребам. Це означає, що тактика Сил оборони щодо знешкодження особового складу росіян працює непогано, а їхні ресурси не безмежні.

Варто додати, що російські атаки на сході та півдні України продовжуються, про що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив генералу США Крістоферу Каволі під час телефонної розмови. Сирський зазначив, що ситуація на фронті загострюється, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках. Каволі запевнив, що США продовжать підтримувати Україну озброєнням та технікою.