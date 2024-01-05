Залежить від того, де перебувають: як на росіян впливає масова здача їхніх солдатів у полон

Станом на грудень понад 220 російських солдатів здалися у полон через гарячу лінію "Хочу жить". Ще понад 1000 справ нині перебувають на розгляді.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, який ефект на ворожу армію має така тенденція. Як повідомлялося раніше, протягом останніх кількох днів на Запорізькому напрямку вже друга група окупантів здалася в полон.

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Чому росіянам краще здаватися в полон

На думку військового експерта, навряд чи ці дії серйозно вплинуть на армію країни-агресора, адже Росія за добу набирає близько тисячі нових рекрутів. Кремль всіляко мотивує росіян до участі у війні проти України, зокрема, підвищив до понад 250 тисяч рублів грошову винагороду, а також обіцяє певні бонуси пов'язані з соцпакетом.

Там черга стоїть. Це не зменшить кількість надходження живої сили на лінію фронту. Однак це дуже добре впливає на усвідомлення російських військовослужбовців, які розуміють, куди вони потрапили. Також впливає на прийняття рішення щодо невиконання команд російських офіцерів, розуміючи, що є механізм уникнення з-під тиску,

– мовив Світан.

Росіяни використовують гарячу лінію "Хочу жить" для того, щоб залишитися в живих, принаймні до кінця проведення військових дій. Російські військові, які здаються в полон, сподіваються на розгром армії країни-агресора.

Логіка проста: здатися в полон, пересидіти бойові дії, після знищення російської армії та розвалу Росії повернутися на батьківщину,

– наголосив військовий експерт.

Правильна поведінка військовополонених 100% гарантується нашими правоохоронцями. Крім того, є міжнародний контроль щодо забезпечення російських полонених у наших таборах.

"Якщо у росіян виникає така необхідність, то нехай краще здаються в полон. Як мінімум залишаться живими й повернуться у свої республіки після розпаду Росії", – додав Світан.

Росіяни відмовляються воювати