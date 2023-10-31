У них є 2 військових рішення, – Мусієнко пояснив задум ворога щодо фронту

Росіяни попри спроби наступу на окремих напрямках, не зуміли значно просунутись, зустрівши спротив українських захисників. Тому зараз у них залишилось небагато варіантів щодо подальших дій на фронті.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зазначивши, що окупанти не мають уявлення та розуміння про військове розв'язання цієї війни.

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Яка мета росіян

Проте військовий експерт припустив, які можуть бути очікування та подальші дії противника.

У них є 2 військових рішення, які зводяться до першочергового моменту: зупинити український контрнаступ за будь-яку ціну. Це єдина на сьогодні мета ворога,

– наголосив він.

Водночас росіяни мають намір захопити нові території та подати це як величезну допомогу, яку треба святкувати місяці зо три.

Тоді новорічний запій перетече в ейфорію аж до президентських виборів в Росії (вони мають відбутися у березні 2024 року – 24 Канал),

– зазначив Мусієнко.

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Друге рішення очевидне: ворог планує стати на певні лінії фронту та максимально чинити опір, щоб українські сили не просунулись та не змогли відвоювати території.

Це мета росіян, зауважив Олександр Мусієнко, і під неї вони намагаються постійно перегруповуватись, добирати особовий склад, адже у них є окремі бригади, які є недоозброєнні на 30 – 40%. А ось живу силу вони мають та підрозділи нею укомплектовані на 100%.

Ворог зараз робить ставку на:

насамперед – живу силу;

авіацію;

артилерію;

бронетехніку.

Ситуація на фронті: важливе

За останню добу на Бахмутському напрямку окупанти здійснили спроби відновити втрачені позиції поблизу Кліщіївки, але їм це не вдалось. ЗСУ вдалося відбити 3 атаки ворога на цій ділянці фронту. А південніше Бахмута Сили оборони проводять наступальні операції та завдають суттєвих втрат ворогу.

Росіяни також продовжують робити спроби оточити Авдіївку, однак їхні зусилля марні через міцну оборону українських захисників.

Крім того, загарбники провалили наступальні операції поблизу Авдіївки, Тоненького, Первомайського в Донецькій області.

Водночас ворог продовжує зазнавати втрат. За минулу добу було ліквідовано 870 російських бійців. А загалом з початку повномасштабного вторгнення кількість втрат особового складу росіян сягнула відмітки понад 300 тисяч.