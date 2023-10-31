У них є 2 військових рішення, – Мусієнко пояснив задум ворога щодо фронту
Росіяни попри спроби наступу на окремих напрямках, не зуміли значно просунутись, зустрівши спротив українських захисників. Тому зараз у них залишилось небагато варіантів щодо подальших дій на фронті.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зазначивши, що окупанти не мають уявлення та розуміння про військове розв'язання цієї війни.
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Яка мета росіян
Проте військовий експерт припустив, які можуть бути очікування та подальші дії противника.
У них є 2 військових рішення, які зводяться до першочергового моменту: зупинити український контрнаступ за будь-яку ціну. Це єдина на сьогодні мета ворога,
– наголосив він.
Водночас росіяни мають намір захопити нові території та подати це як величезну допомогу, яку треба святкувати місяці зо три.
Тоді новорічний запій перетече в ейфорію аж до президентських виборів в Росії (вони мають відбутися у березні 2024 року – 24 Канал),
– зазначив Мусієнко.
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Друге рішення очевидне: ворог планує стати на певні лінії фронту та максимально чинити опір, щоб українські сили не просунулись та не змогли відвоювати території.
Це мета росіян, зауважив Олександр Мусієнко, і під неї вони намагаються постійно перегруповуватись, добирати особовий склад, адже у них є окремі бригади, які є недоозброєнні на 30 – 40%. А ось живу силу вони мають та підрозділи нею укомплектовані на 100%.
Ворог зараз робить ставку на:
- насамперед – живу силу;
- авіацію;
- артилерію;
- бронетехніку.
Ситуація на фронті: важливе
- За останню добу на Бахмутському напрямку окупанти здійснили спроби відновити втрачені позиції поблизу Кліщіївки, але їм це не вдалось. ЗСУ вдалося відбити 3 атаки ворога на цій ділянці фронту. А південніше Бахмута Сили оборони проводять наступальні операції та завдають суттєвих втрат ворогу.
- Росіяни також продовжують робити спроби оточити Авдіївку, однак їхні зусилля марні через міцну оборону українських захисників.
- Крім того, загарбники провалили наступальні операції поблизу Авдіївки, Тоненького, Первомайського в Донецькій області.
- Водночас ворог продовжує зазнавати втрат. За минулу добу було ліквідовано 870 російських бійців. А загалом з початку повномасштабного вторгнення кількість втрат особового складу росіян сягнула відмітки понад 300 тисяч.