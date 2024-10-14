Росіяни мають плани фактично включити у війну Північну Корею, – Зеленський

Володимир Зеленський 14 жовтня записав своє традиційне вечірнє звернення. У відео глава держави розповів деталі Ставки з головнокомандувачем ЗСУ і ГУР МО.

Є інформація, що Росія має плани фактично включити у війну Північну Корею. Окрім цього, країна-агресорка разом з деякими з союзників намагається затягнути конфлікт.

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Ситуація на фронті та плани Росії щодо війни

Зеленський розповів, що він заслухав тривалу доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Доповідь стосувалася фронту, особливо Покровського напрямку, Курської операції та бачення подальших дій України на плацдармі.

Також президент провів Ставку Верховного Головнокомандувача, де були доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму.

Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також – відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни,

– сказав український лідер.

Окрім цього, на засіданні обговорили зовнішньополітичний напрямок: відносини України з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти нашій державі оборонятись і попри все досягати результату.

"Я дякую розвідці, усім залученим спеціалістам за повну картину. У відповідь дав конкретні завдання Силам оборони, Силам безпеки, уряду та нашим дипломатам. Хоч би хто допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України", – пояснив Зеленський.

Він також запевнив, що буде й відповідна робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали.

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План перемоги представлять публічно

Також Зеленський наголосив, що цього ж дня була доповідь віцепрем'єр-міністерки Ольги Стефанішиної про перемовини у Вашингтоні та в інших столицях на рівні команд щодо геополітичного пункту Плану перемоги.

Працюють військові на своїх рівнях із нашими партнерами щодо воєнних пунктів. Цього тижня ми представимо всім партнерам у Європі нашу стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни,

– сказав президент.

Він також підкреслив, що План перемоги буде представлений публічно. Причому вже разом із тим першим реагуванням, яке Україна отримала від партнерів.

"І нам усім в Україні справді потрібна максимальна підтримка", – зауважив український лідер.

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Оборонне виробництво і подяка військовим

Окрім того, Зеленський сказав, що заслухав доповідь Олександра Камишіна щодо нашого виробництва та постачання в армію.

Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава. Є також постачання від волонтерів, від усіх, хто підтримує,

– наголосив президент.

Український лідер також подякував кожному й кожній, хто робить нашу армію технологічною: усім українським виробникам, усьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні.

Зеленський запевнив, що Україна буде й надалі нарощувати це постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав берегти життя наших воїнів.