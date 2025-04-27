Генерал-лейтенант у відставці пояснив, чому українській ППО стало важче збивати балістику

Росіяни 24 квітня завдали масованого ракетного обстрілу по Києву, використавши, зокрема, північнокорейську балістичну ракету KN-23 (KN-23A). Саме вона влучила у житловий будинок у Святошинському районі, спричинивши загибель мирних людей.

Проте не всі балістичні ракети українські системи ППО могли збити. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновний БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, наголосивши, що росіяни постійно займаються удосконаленням своїх ракет.

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Двічі змінювали траєкторію

Романенко відзначив, що до ворога та його спроможностей потрібно ставитись об'єктивно, і треба визнати, що він займається модернізацією і удосконаленням свого озброєння.

"Це стосується, наприклад, ракет "Іскандер". Росіяни модернізують спільно з північнокорейськими інженерами-ракетниками, зокрема, ракетні комплекси КN-23, які мають бойову частину потужністю у два рази більшу, ніж "Іскандер", – майже 1 тонну", – підкреслив генерал-лейтенант у відставці.

Зверніть увагу! За даними Defense Express, Росія здійснює додаткові роботи з північнокорейськими ракетами KN-23, щоб досягнути їх більшої точності та надійності. Зміни, які були застосовані у ракету російськими фахівцями, дозволяють противнику активніше застосовувати KN-23 для ударів по цілях.

Траєкторію польоту "Іскандера" росіяни, за його словами, вже двічі змінювали, проте українські сили швидко пристосовувались і били ці ракети по тих траєкторіях.

Однак за останній час противник змінює цю траєкторію, вона ніби стелиться над поверхнею землі та маневрує. Саме тому виявляти її важче, адже реакція обслуговування зенітно-ракетних комплексів, які стріляють по цих "Іскандерах", зменшилась,

– пояснив Ігор Романенко.

Також, за його словами, погіршились можливості щодо виявлення, тому що на малій висоті дуже важко виявляти такі цілі.

Відповідно, імовірність знищення російських балістичних ракет знизилась, і тому частка з них ліквідується, а частка долітає до цілей.

Нагадаємо, що військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що росіяни здатні виробляти приблизно 6 – 10 на місяць ракет "Іскандер-М", а на рік – до 100 одиниць. За його словами, це "просто величезна кількість", якщо порівнювати, скільки ракет до систем Patriot спроможні виробляти союзники України. Також росіяни мають північнокорейські ракети KN-23, які фактично є копією "Іскандерів".