Росіяни роблять зброю потужнішою: наскільки небезпечніші модернізовані "Шахеди"
Зброя росіян стає потужнішою. Окупанти швидко вчаться і намагаються застосувати будь-який спосіб, щоб зробити її більш ефективною.
Про це 24 Каналу зазначив військовий експерт Олег Жданов. Вже є приклади, як ворог намагався вдосконалити "Шахеди".
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Зброя росіян
Російські окупанти намагаються вдосконалювати ударні дрони, аби вони завдавали ще більшої шкоди. Виготовляють їх з підручних матеріалів і за короткий термін.
Ми вже говорили про "Шахед" зі смартфоном і SIM-картою. Це значить, що він може відслідковуватися за GPS-навігацією самим оператором, чого раніше не було. Або може змінюватися маршрут цього "Шахеду",
– зазначив військовий експерт.
Нагадаємо, наприкінці листопада повідомлялося, що у російському БпЛА було виявлено 4G-модем із картою українського мобільного оператора. На деяких дронах були примотані скотчем модеми, що, за словами військових, може свідчити про експерименти Росії.
Олег Жданов про модернізацію російських дронів: дивитись відео
Раніше була інформація, що окупанти застосували "Шахед" із термобаричним боєприпасом усередині. За словами Олега Жданова, він призначений для завдання ударів у закритих приміщеннях або на великій площі відкритого простору.
"Його основна особливість – від нього важко сховатися. Ця підривна суміш, яка детонує і викликає величезну температуру та хвилю, розриває внутрішні органи людини. Найбільша їхня ефективність в закритому приміщенні. Якщо руйнувати будівлі, то термобаричні боєприпаси тут не найбільш ефективні", – пояснив він.
Утім, як пише видання Defense Express, це не підтвердилося, але "дрони з маркуванням "Герань – К" дійсно несуть нову БЧ". Мовиться про осколково-фугасну бойову частину. Вона використовується у дронах з маркуванням "Герань – К".
Росія вдосконалює дрони: що застосовує ворог
- Росіяни могли почати тестувати нову версію безпілотників "Ланцет" під назвою "Изделие-53". Мовляв, в них використовується штучний інтелект, БпЛА має систему автоматичного наведення. Утім, деякі експерти вважають, що з російською базою, ймовірно, таку техніку розробити неможливо.
- Окупанти для своїх "Шахедів" почали застосовувати фюзеляжі з карбонового волокна. Це знижує коефіцієнт розсіювання і у засобів радіолокаційного спостереження знижується видимість такого об'єкта.
- Вороги могли скопіювати легендарний дрон "Морський малюк", або Sea Baby. Наразі вони можуть працювати над перепрограмуванням, щоб завдавати ударів по Україні. Утім, дана інформація перевіряється відповідними українськими службами.