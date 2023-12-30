Ворог намагається модернізувати своє озброєння: якими є бої на Бахмутському напрямку

За останній тиждень ситуація на Бахмутському напрямку не змінилася. Незважаючи на постійні штурмові дії ворога, українським Силам оборони вдалося стабілізувати найскладніші відтинки фронту.

Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92 ОМБ Юрій Федоренко. Російські окупанти на цей час тактичних успіхів не мають.

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"Продовжується об'єднана системна робота всіх бригад, які тримають тут оборону", – зазначив Федоренко.

Боротьба на фронті

Росіяни намагаються насичувати свої підрозділи дронами й наразі саме ця техніка є пріоритетом. Ворог намагається модифікувати їх і за тактичним принципом використовувати так, як це робили українські Сили оборони рік тому.

"Достатньо високий вплив FPV-дронів противника як денного, так і нічного застосування. На поточний момент росіяни, на жаль, переважають за кількістю технічних засобів, але Силами оборони вживаються заходи щодо роботи радіоелектронної розвідки та боротьби. Вони знижують ефективність ворожих дронів", – пояснив військовий.

Також українські бійці працюють по ворожих екіпажах. За минулий тиждень підрозділу вдалося травмувати два розрахунки противника, які здійснювали пілотування FPV-дронів, та знищити різні типи техніки.

"Таким чином вони для нас є одними з найпріоритетніших цілей на поточний момент, як і ми для них. Тому що за нами противник, об'єктивно, також полює. Боротьба продовжується на всіх рівнях. Але тут варто зауважити, що дуже важливо технологічно не стояти на місці, а постійно вдосконалюватись", – зазначив Федоренко.

Росіяни мають значний ресурс в озброєнні і своєму ВПК. Відповідно вони можуть перебирати собі кращі ініціативи, які застосовують Сили оборони. Також противник модернізується і на полі бою.

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