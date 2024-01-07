Чи справді росіяни могли отримати балістичні ракети із Північної Кореї: у ГУР відповіли

Останні кілька днів у медіапросторі обговорюють інформацію про те, що КНДР може постачати Росії балістичні ракети. Представник ГУР Андрій Юсов відповів, чи правда це.

У Білому домі 4 січня повідомили, що Москва отримала від Північної Кореї пускові установки та кілька балістичних ракет. Отриманою зброєю, ймовірно, вдарили по Україні 30 грудня і 2 січня.

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У ГУР пояснили інформацію про поставки росіянами ракет із КНДР

Що стосується балістики – це такі бажані запити для Росії і по відношенню до Північної Кореї, і по відношенню до Ірану. Так, ця інформація була. Що стосується отримання і використання цих засобів – інформація перевіряється. Вона важлива, і, безумовно, це серйозний сигнал, який Україна вивчає. Але що стосується остаточного підтвердження - тут має бути абсолютно точна інформація. Коли буде все перевірено і належним чином доступно, то воно буде оприлюднено,

– відповів Андрій Юсов.

Загалом, за його словами, оборонна співпраця між КНДР і Росією триває. Вона переважно стосувалася артилерійських запасів і боєкомплектів, а також "інших елементів, які пов'язані з артилерією і зокрема з бронетехнікою".

Що відомо про іранські ракети

Як повідомив Юсов, Росія намагалася озброїтися ракетами з Ірану, але підтвердженої інформації щодо передачі та застосування таких озброєнь наразі немає.

Скільки ракет у Росії зараз

Представник Головного управління розвідки навів такі цифри: ракетного компоненту стратегічного озброєння в окупантів понад 900 одиниць. Іще їм вдалося значно накопичити ракетоносії, пов'язані з системами С-300.

Сукупно С-300, С-400 – це понад 10 000 боєкомплектів. Це вагомий показник, який є серйозною небезпекою, особливо для українських прифронтових міст,

– говорить Юсов.

Він підкреслив: хоча ворог зараз має менше ракет, ніж у лютому 2022 року і навіть торік, все одно є серйозна загроза. Причому це виклик і для українських міст, і для цивільної інфраструктури, і для Сил безпеки і оборони, і для "міжнародної коаліції, яка захищає українське небо".

"Тому так, нам є над чим працювати", – завершив представник розвідки.

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Наскільки небезпечними є ракети з КНДР

24 Канал підготував великий матеріал про північнокорейські ракети. У ньому детально проаналізовано, куди можуть долетіти корейські ракети і яким містам вони можуть загрожувати.