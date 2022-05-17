Росіяни можуть рватися до Слов'янська, бо на Донеччині катастрофа з водою, – Арестович

Донбас залишається мішенню російської армії. Окупанти хочуть взяти під контроль всі тамтешні території.

Арестович розповів, чому росіяни намагаються взяти Слов'янськ

За актуальними даними, ворог планує відновити на наступ на Слов'янському напрямку – наразі вони поповнюють свої втрати, аби завдати повторного удару. Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович назвав одну із ймовірних причин необхідності захоплення Слов'янська.

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Все через воду, якою у так званій "ДНР" залишилося лише на три тижні. На його думку, саме через це окупанти прориваються в Слов'янськ.

Так, 16 травня, "відповідальний" за водоканал у так званій "ДНР" повідомив, що води залишилося всього на три тижні.

А витоки цього водоканалу знаходяться поруч зі Слов'янськом. І вони можуть туди рватися, зокрема і з цієї причини. Бо там катастрофа,

– поділився Арестович.

Він додав, що система водопостачання там дуже хитра, оскільки починається під Слов'янськом, йде через територію Донеччини, контрольованої російською армією, і далі аж до Маріуполя. А так як з початком бойових дій система була зруйнована, воду тепер подають за "миготливим графіком".

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Ситуація на Донеччині: останні новини

Вранці 16 травня російські окупанти розбомбили школу у Дружківці. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень, однак, на щастя, постраждалих немає.

Ворог продовжує гатити по Донеччині авіабомбами, ракетами та реактивними системами. Загалом за попередню добу, 15 травня, окупанти обстріляли 10 населених пунктів – Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське.

Поліції відомо про 6 загиблих та 12 поранених. Окрім того, обстріли завдали руйнувань 36 цивільним об'єктам.

В українському Генштабі кажуть, що росіяни обстрілюють Донеччину з усієї наявної зброї та авіації, аби виснажити особовий склад та зруйнувати фортифікаційні споруди підрозділів наших військ.

На жаль, вчора, 16 травня, від дій окупанта загинули 9 мирних мешканців Донеччини.

Разом з тим, у розвідці Великої Британії кажуть, що наразі наступ Росії на Донеччині втратив темп та відстав від запланованого графіка. За їхніми даними, ворогу не вдалося досягти там істотних територіальних успіхів, а от його військо сильно виснажилося.

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