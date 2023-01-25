Чим росіяни можуть відповісти на Leopard: Ступак про нові ворожі танки "Армата"
Росіяни хочуть кинути в бій найновішу свою розробку – танки Т-14 "Армата". Так окупанти реагують на рішення партнерів України постачати Leopard.
Про це для 24 Каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зазначив, що росіяни не мають достатньо "Армат".
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"Навіть якби росіяни не мали проблем з танками, то вони немасові. Не мовиться про сотні одиниць. Я впевнений, що мовиться про десятки, але чомусь російські військові відмовляються їх приймати. Думаю, там багато проблем з точки зору військового керівництва, яке вимагатиме йти в наступ. Тому загарбникам простіше не брати танків", – сказав експерт.
Зверніть увагу – Іван Ступак про російські танки "Армата": дивіться відео
Що відомо про танки "Армата"
За інформацією розвідки Великої Британії, Росія готувала танки "Армата" до першого бойового розгортання в Україні. Окупанти не хотіли приймати техніку, бо вона була в поганому стані.
Незрозуміло, які саме аспекти танків викликали таку реакцію, але протягом останніх трьох років російські офіційні особи публічно описували проблеми з двигуном і тепловізійними системами Т-14,
– розповіли у британській розвідці.
Україна отримає бронетехніку: останні новини
- Німеччина погодилася відправити в Україну танки Leopard 2. У пресслужбі німецького уряду розповіли, що мовиться про два танкових батальйони. Найближчим часом у Німеччині розпочнуться військові навчання українських захисників.
- У ЗМІ з'явилася інформація, що Португалія готується відправити 4 важкі танки Leopard.
- Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила, що країна готова надіслати Україні німецькі танки.
- Крім цього, міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив про готовність надати танки Stridsvagn 122.
- Першою про передачу танків Leopard оголосила 11 січня Польща. Вона надіслала до Німеччини запит на дозвіл реекспорту. У Берліні не заперечують.