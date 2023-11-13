Росіяни щільним вогнем накрили центр Херсона: моторошні фото наслідків обстрілу

Російська армія 13 листопада завдала удару по Херсону. Під вогнем російських військових опинилася місцева лікарня.

Унаслідок обстрілу знищено "швидку" та інші автомобілі. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

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Росіяни завдали масованого удару по Херсону

Зауважимо, що о 14:40 Прокудін інформував, що Херсон перебуває під масованим вогнем російських військових.

Наслідки обстрілу Херсона з боку росіян / Фото Олександр Прокудін і прокуратура

Унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі

Херсонська обласна прокуратура інформує, що внаслідок обстрілу середмістя Херсона є загиблі та поранені.

Повідомляється, що о 14:15 росіяни з РСЗВ та артилерії здійснили масований обстріл середмістя Херсона.

Жертвами атаки окупантів стали двоє людей: 45-чоловік та 62-річна жінка. Обидва у момент обстрілу перебували на вулиці. Наразі відомо про ще сімох потерпілих.

У зону ураження потрапило і подвір'я однієї з лікарень міста, де були повністю знищені три автомобілі, серед яких карета швидкої допомоги.

Також пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, газопровідна мережа.

Росія вдарила по автівці в Херсоні

Російські військові опівдні 13 листопада в передмісті Херсона обстріляли з артилерії авто, в якому дівчинка та її рідні поверталися з медогляду.

Внаслідок влучання автівка загорілася. 36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини.

Попередньо, у дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови. Стан середньої тяжкості.

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