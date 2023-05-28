Росіяни самі себе залякують: які настрої панують в окупантів на фронті

Українські Сили оборони дають потужну відсіч російським окупантам даючи зрозуміти, що ті ніяка не "друга армія світу". Ворог панікує, а його настрій дуже песимістичний.

Про це 24 Каналу відзначив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий. Він додав, що хмизу в багаття підкидає й російське військове керівництво.

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Саспенс в стилі Хічкока

Моральний стан росіян значно похитнувся на фоні новин про український контрнаступ. Вони самі себе залякують. Розуміють, має статися щось страшне для них, але коли, де і як це буде – не розуміють, пояснив Череватий. Це все чується з перехоплень розмов.

Хічкок називав це саспенс. Плюс не від великого розуму їхнє керівництво, яке звикло проводити збори і давати пам'ятки на випадок контрнаступу, посилює це,

– додав він.

Речник навів красномовний приклад. У таких пам'ятках-методичках червоним реченням йдеться, мовляв російський солдат, будь готовий – контрнаступ може початися всюди і неочікувано.

"Непідготовленому бійцю це, м'яко кажучи, не йде на користь (24 Канал). Мені б мобілізованому дали таку річ і на фоні всі телеграм-каналів, воєнкорів, я б невпевнено себе почував", – додав Череватий.

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