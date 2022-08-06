росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямку, їх епічно відкинули
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
росіяни 6 серпня намагалися прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямку. Ворога зі значними втратами відкинули.
Нові дані про ситуацію на фронті Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 6 серпня. Українські захисники та захисниці вже 164 дні героїчно обороняють рідну землю від російських окупантів.
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росіяни на Авдіївському напрямку гатили зі ствольної та реактивної артилерії у районі Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. Окрім того, ворожа штурмова авіація діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар'їнки.
Ворог наступальними діями намагався прорвати оборону героїв ЗСУ у таких напрямках:
- Спартак – Авдіївка;
- Веселе – Піски;
- Новоселівка Друга – Красногорівка;
- Олександрівка – Мар'їнка;
- Кирилівка – Павлівка;
- Пречистівка – Новомайорське.
Українські воїни завдали ворогу значних втрат та відкинули назад,
– мовиться у повідомленні.
Загальні втрати ворога
Станом на 6 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про ліквідацію 41 900 російських загарбників. Окрім того, вдалося знищити:
- танків – 1802 (+10),
- бойових броньованих машин – 4051 (+19),
- артилерійських систем – 955 (+5),
- РСЗВ – 260,
- засоби ППО – 127 (+4),
- літаків – 223,
- гелікоптерів – 191,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 744 (+2),
- крилаті ракети – 182,
- кораблі /катери – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2970 (+6),
- спеціальна техніка – 85 (+2).
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