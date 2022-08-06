росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямку, їх епічно відкинули

6 серпня 2022 , 18:25
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

росіяни 6 серпня намагалися прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямку. Ворога зі значними втратами відкинули.

Нові дані про ситуацію на фронті Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 6 серпня. Українські захисники та захисниці вже 164 дні героїчно обороняють рідну землю від російських окупантів. 

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росіяни на Авдіївському напрямку гатили зі ствольної та реактивної артилерії у районі Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. Окрім того, ворожа штурмова авіація діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар'їнки.

Ворог наступальними діями намагався прорвати оборону героїв ЗСУ у таких напрямках:

  • Спартак – Авдіївка;
  • Веселе – Піски;
  • Новоселівка Друга – Красногорівка;
  • Олександрівка – Мар'їнка;
  • Кирилівка – Павлівка;
  • Пречистівка – Новомайорське.

Українські воїни завдали ворогу значних втрат та відкинули назад,
– мовиться у повідомленні.

Загальні втрати ворога

Станом на 6 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про ліквідацію 41 900 російських загарбників. Окрім того, вдалося знищити:

  • танків – 1802 (+10),
  • бойових броньованих машин – 4051 (+19),
  • артилерійських систем – 955 (+5),
  • РСЗВ – 260,
  • засоби ППО – 127 (+4),
  • літаків – 223,
  • гелікоптерів – 191,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 744 (+2),
  • крилаті ракети – 182,
  • кораблі /катери – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2970 (+6),
  • спеціальна техніка – 85 (+2).

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Автор: Мар'яна Бекало