росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямку, їх епічно відкинули

росіяни 6 серпня намагалися прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямку. Ворога зі значними втратами відкинули.

Нові дані про ситуацію на фронті Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 6 серпня. Українські захисники та захисниці вже 164 дні героїчно обороняють рідну землю від російських окупантів.

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росіяни на Авдіївському напрямку гатили зі ствольної та реактивної артилерії у районі Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. Окрім того, ворожа штурмова авіація діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар'їнки.

Ворог наступальними діями намагався прорвати оборону героїв ЗСУ у таких напрямках:

Спартак – Авдіївка;

Веселе – Піски;

Новоселівка Друга – Красногорівка;

Олександрівка – Мар'їнка;

Кирилівка – Павлівка;

Пречистівка – Новомайорське.

Українські воїни завдали ворогу значних втрат та відкинули назад,

– мовиться у повідомленні.

Загальні втрати ворога

Станом на 6 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про ліквідацію 41 900 російських загарбників. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1802 (+10),

бойових броньованих машин – 4051 (+19),

артилерійських систем – 955 (+5),

РСЗВ – 260,

засоби ППО – 127 (+4),

літаків – 223,

гелікоптерів – 191,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 744 (+2),

крилаті ракети – 182,

кораблі /катери – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2970 (+6),

спеціальна техніка – 85 (+2).

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