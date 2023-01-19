Київ був би взятий, – Буданов розповів, хто завадив росіянам захопити столицю

Російські військові здійснили повномасштабний наступ на Україну 24 лютого 2022 року. Як зазначають у ГУР, ворог цілком міг би захопити Київ, але цього вдалося уникнути.

Як зазначив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, сталося це завдяки завербованому фінансисту Денису Кірєєву. Саме він повідомив главі української розвідки, що окупанти спланували десантуватися у Гостомелі, щоб піти на Київ.

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Окупанти цілком могли захопити Київ

Якби не пан Кірєєв, швидше за все, Київ був би взятий,

– зауважив Буданов.

Глава української розвідки пригадав осінь 2021 року. Час, коли американські військові та розвідка активно попереджали нашу державу про загрозу повномасштабного вторгнення. Тоді ж Кірєєв, за даними своїх джерел, підтвердив плани Москви на наступ.

Буданов зауважив, що від Кірєєва отримав звістку у другій половині дня 23 лютого 2022 року. Фінансист повідомив свіжі дані розвідки. У них йшлося про те, що Путін наказав військам вторгнутися в Україну зранку 24 лютого.

Кірєєв знав не лише дату наступу. Йому також була відома ключова точка атаки. Мовилося про аеродром у Гостомелі. Його ворог мав використати, щоб перекидати своє військо та техніку. Усе це потрібно було росіянам, щоб брати столицю штурмом.

Нагадаємо, що дійсно 24 лютого близько 08:00 російські гелікоптери намагалися висадити десант в аеропорту "Антонов", що у Гостомелі. Зауважимо, що місто відтоді активно обстрілювали й бомбили з повітря. Тоді ж постраждав як сам населений пункт, так і був знищений вщент легендарний літак Ан-225 "Мрія".

Чи готують росіяни новий наступ