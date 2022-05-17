Росіяни намагаються промацати лінію оборони ЗСУ на Сумщині: в ОВА пояснили причини
Російські війська намагаються дослідити лінію оборони ЗСУ на Сумщині. Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький назвав мету ворога.
Одна з причин – окупанти хочуть зрозуміти, наскільки українські захисники готові боронити регіон і кордони України. Про це Дмитро Живицький розповів у спільному телемарафоні, повідомляє 24 канал.
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Він зазначив, що вони ще й можуть боятися контрнаступу українських військ, адже зі свого боку укріплюють кордон.
А також російські війська ракетним обстрілом зруйнували міст через річку Клевень. Це якраз дорога, яка веде у напрямку Росії та недалеко від кордону.
Ми розуміємо, що у них по цьому напрямку наступати, мабуть, планів немає. Адже це якраз міст, через який можна було б здійснювати наступ,
– пояснив Дмитро Живицький.
"Також вони окопуються, ведуть роботи щодо укріплення власного кордону, будують опорні пункти, блокпости. Ми розуміємо те, що орки бояться можливого контрнаступу, бояться за свій кордон", – додав Живицький.
Яка ситуація на Сумщині: останні новини
- У Шосткинському районі Сумщини пройшов бій з російськими окупантами. Однак прориву держкордону не зафіксовано. Про це повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
- Російські військові продовжують обстрілювати територію Сумської області. Тільки протягом 17 травня зафіксовано понад 70 вибухів.
- Ситуація на прикордонні Сумщині знову неспокійна. Там були ворожі обстріли кордону, але він під надійним захистом наших військових.
- Вранці 16 травня ворожа диверсійно-розвідувальна група спробувала прорвати державний кордон та зайти на територію Сумської області. Українські прикордонники дали бій противнику. На жаль, є загиблі.
- Ворог вранці 16 травня відкрив вогонь по прикордонній території Сумщини. Це був відволікаючий маневр, який мав допомогти диверсійно-розвідувальній групі потрапити на територію України.
- Слідчі ДБР активно працюють у звільненому від загарбників Тростянці, що на Сумщині. Там вони знайшли документи, які доводять, що росіяни хотіли повністю окупувати територію України.
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