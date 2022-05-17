Росіяни намагаються промацати лінію оборони ЗСУ на Сумщині: в ОВА пояснили причини

Російські війська намагаються дослідити лінію оборони ЗСУ на Сумщині. Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький назвав мету ворога.

Одна з причин – окупанти хочуть зрозуміти, наскільки українські захисники готові боронити регіон і кордони України. Про це Дмитро Живицький розповів у спільному телемарафоні, повідомляє 24 канал.

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Він зазначив, що вони ще й можуть боятися контрнаступу українських військ, адже зі свого боку укріплюють кордон.

А також російські війська ракетним обстрілом зруйнували міст через річку Клевень. Це якраз дорога, яка веде у напрямку Росії та недалеко від кордону.

Ми розуміємо, що у них по цьому напрямку наступати, мабуть, планів немає. Адже це якраз міст, через який можна було б здійснювати наступ,

– пояснив Дмитро Живицький.

"Також вони окопуються, ведуть роботи щодо укріплення власного кордону, будують опорні пункти, блокпости. Ми розуміємо те, що орки бояться можливого контрнаступу, бояться за свій кордон", – додав Живицький.

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