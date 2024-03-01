Серйозне загострення біля Роботиного: окупанти намагаються прорватися невеликими групами
Російські окупанти не припиняють тероризувати цивільні території України. Зокрема, під найбільшим ударом опиняються прифронтові області.
Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповів 24 Каналу про проблеми в області. Він наголосив, де найбільш загострена ситуація.
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Росіяни обстрілюють Україну
За словами Ашурбекова, наразі ключове загострення в районі Роботиного. Там ворог намагається невеликими групами проривати лінію фронту. Свої дії росіяни прикривають керованими авіабомбами, обстрілюючи території та цивільне населення у громадах.
"Утім, якщо проаналізувати за попередніми тижнями, ми вже можемо статистично фіксувати, що кількість обстрілів зменшується. Як і зменшується кількість спроб росіян відбити населений пункт Роботине чи рухатися в напрямку Оріхова", – зазначив він.
Раніше окупанти розганяли чергове своє ІПСО, де казали, мовляв, планують рухатися на Оріхів і Запоріжжя. Та завдяки Збройним Силам України ситуація залишається контрольованою і ворог не зміг захопити жодного метра територій у цьому напрямку.
"Проте вони намагаються створювати все ж таки напруження у прифронтових територіях і від цього зазвичай гине та отримує поранення цивільне населення. Що стосується саме цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, ми знаємо, що зараз відбуваються так звані псевдовибори, і от росіяни дуже тиснуть", – додав депутат.
Зазначимо, що 27 лютого на тимчасово окупованих територіях розпочався так званий "попередній етап голосування". Росіяни за допомогою озброєних військових змушують голосувати за Путіна.
Що відбувається у Запорізькій області: останні новини
- 25 лютого росіяни вдарили по Запоріжжю балістикою. Під ударом опинилося село Малишівка, Широківської громади. Ворог поцілив по фермерському господарству. На жаль, одна людина загинула, троє поранених.
- 4 воїни з бригади "Спартан" Гвардії Наступу зупинили штурмову колону біля Роботиного. Бійці зазнали поранень, але вийшли з бою переможцями.
- Крім східних напрямків для Путіна залишається важливим і Запорізький. Зокрема, рух у бік Роботиного. Окупанти намагатимуться рухатися туди, особливо перед так званими виборами.