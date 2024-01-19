Під'їхали випускники артилерійських училищ: що відбувається на запорізькому напрямку

Українські захисники утримують позиції та відбивають атаки російського ворога. Погода, зокрема, ускладнює роботу наших бійців.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов. Окупанти намагаються відбити ті позиції, які вони втратили у другій половині 2023 року.

Читайте також У CNN спрогнозували, скільки ще триватиме війна і коли Україна піде в новий контрнаступ

"Активно працює їхня артилерія. Під'їхали випускники російських артилерійських училищ. Хоч нашвидкуруч, але тим не менше вони більш-менш грамотно працюють", – зазначив військовий.

Що відбувається на Запорізькому напрямку

За словами Денисова, росіяни мають відносний безліміт артилерійських засобів. Їх прикриває броньована техніка, а піхота не припиняє спроби штурмів.

"Людей, як і снарядів, вони не шкодують. Відповідно постійно їхні безпілотники ганяються за нашою технікою, б'ють по опорниках, де тримають оборону українські захисники. І назагал вони намагаються зараз посунути і сіру зону, і лінію бойових дій в нашу сторону, звузити лінію фронту, яка була втрачена ними під час бойових дій", – пояснив ситуацію військовий.

Українські захисники контратакують і перешкоджають ворогу. Не дають їм відбити займані позиції.

Війна Росії з Україною: останні новини