Під'їхали випускники артилерійських училищ: що відбувається на запорізькому напрямку
Українські захисники утримують позиції та відбивають атаки російського ворога. Погода, зокрема, ускладнює роботу наших бійців.
Про це в розмові з 24 Каналом зазначив боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов. Окупанти намагаються відбити ті позиції, які вони втратили у другій половині 2023 року.
Читайте також У CNN спрогнозували, скільки ще триватиме війна і коли Україна піде в новий контрнаступ
"Активно працює їхня артилерія. Під'їхали випускники російських артилерійських училищ. Хоч нашвидкуруч, але тим не менше вони більш-менш грамотно працюють", – зазначив військовий.
Що відбувається на Запорізькому напрямку
За словами Денисова, росіяни мають відносний безліміт артилерійських засобів. Їх прикриває броньована техніка, а піхота не припиняє спроби штурмів.
"Людей, як і снарядів, вони не шкодують. Відповідно постійно їхні безпілотники ганяються за нашою технікою, б'ють по опорниках, де тримають оборону українські захисники. І назагал вони намагаються зараз посунути і сіру зону, і лінію бойових дій в нашу сторону, звузити лінію фронту, яка була втрачена ними під час бойових дій", – пояснив ситуацію військовий.
Українські захисники контратакують і перешкоджають ворогу. Не дають їм відбити займані позиції.
Війна Росії з Україною: останні новини
- Українські захисники утримують плацдарм на лівому березі Херсонщини. Щоб протидіяти, росіяни сконцентрували там величезне угрупування військ.
- Ворог не припиняє терор звільнених територій. 19 січня окупанти вкотре вдарили по Херсону. Під вогнем опинилися житлові будинки. На жаль, відомо про загиблу жінку, поранено підлітка.
- На Бахмутському напрямку росіяни стягнули 80 тисяч військових. Ймовірно ворог стягує ресурси, щоб у майбутньому атакувати Слов'янсько-Краматорську агломерацію одразу з трьох напрямків.
- Видання Financial Times припускає, що влітку росіяни можуть почати новий масштабний наступ. Утім, деякі військові експерти зазначають, що ворог для цього не має достатніх ресурсів.