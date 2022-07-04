Привезли "своїх": росіяни намагаються налагодити окупаційну "владу" у Сєвєродонецьку
Майже 10 днів Сєвєродонецьк перебуває під окупацією Росії. Тепер вони там намагаються поставити свою "владу".
У Сєвєродонецьку ситуація досить складна, адже там не відбувається регулярних поставок гуманітарної допомоги. Також російські окупанти намагаються встановити там певну окупаційну адміністрацію. Про це 24 каналу розповів керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк.
Важливо Окупанти визначилися з датою "референдуму" та записали всіх вчителів у "виборчі комісії"
Він повідомив, що в місті вже призначили "керівника". Крім цього, окупанти створюються умови для того, щоб люди виходили на роботу.
Заманюють людей, які залишилися в місті, високими зарплатами. Проте зробити щось капітальне наразі в місті неможливо,
– пояснив Олександр Стрюк.
"Для того, щоб відновити інфраструктуру, необхідно повернути місто під контроль України. Оскільки все досить взаємоповʼязано саме з Україною, саме з державою. Ті обʼєкти, які знищені, вони можуть бути відновлені лише тією виробничою базою, яка є в нас", – зазначив керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька.
Що відомо про так звану владу
Олександр Стрюк повідомив, що росіяни частково попривозили своїх людей для керівних посад. Проте також є місцеві, які згодилися, й перейшли на бік так званої ЛНР.
"Наскільки мені відомо посадовців адміністрації Сєвєродонецька у новій владі немає", – додав Стрюк.
Окупаційна влада у Сєвєродонецьку: дивіться відео
- Нагадаємо, що керівник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк 25 червня повідомив, що Збройні Сили України відійшли із Сєвєродонецька. За його словами, наші військові мали зайняти більш украплені оборонні позиції.
- Сергій Гайдай зазначив, що українські військові виконали свою місію в Сєвєродонецьку навіть не на 100%, а на всі 200%. Збройні Сили стримували ворога поблизу цього населеного пункту, а також – скільки втрат завдали окупантам (як у техніці, так і в особовому складі), то вони однозначно перевиконали план.