Бояться нових атак: як окупанти готують оборону Кримського моста від дронів

Після нещодавньої атаки на Кримський міст росіяни взялися за організацію оборони незаконної забудови. Зокрема, вони встановлюють захист проти морських дронів.

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що росіяни встановлюють протидиверсійні бонові загородження неподалік мосту. Вони переконують, що такі огорожі допоможуть запобігти новим атакам.

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Огорожа має врятувати від нових атак

Як повідомили окупанти, огорожа має захистити як від поставленої зброї НАТО, так і від перероблених під дрони-камікадзе гідроциклів. Такі загородження призначені для захисту від надводних та підводних дронів.

Росіяни встановлюють захист від дронів / російські ЗМІ

Зокрема, останній раз міст атакували 19 липня саме за допомогою надводних дронів, начинених вибухівкою.

Росіяни планують встановити бонові загородження по всьому периметру Кримського мосту.

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