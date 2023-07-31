Бояться нових атак: як окупанти готують оборону Кримського моста від дронів
Після нещодавньої атаки на Кримський міст росіяни взялися за організацію оборони незаконної забудови. Зокрема, вони встановлюють захист проти морських дронів.
Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що росіяни встановлюють протидиверсійні бонові загородження неподалік мосту. Вони переконують, що такі огорожі допоможуть запобігти новим атакам.
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Огорожа має врятувати від нових атак
Як повідомили окупанти, огорожа має захистити як від поставленої зброї НАТО, так і від перероблених під дрони-камікадзе гідроциклів. Такі загородження призначені для захисту від надводних та підводних дронів.
Росіяни встановлюють захист від дронів / російські ЗМІ
Зокрема, останній раз міст атакували 19 липня саме за допомогою надводних дронів, начинених вибухівкою.
Росіяни планують встановити бонові загородження по всьому периметру Кримського мосту.
Удари по Кримському мосту: що відомо
- Вперше Кримський міст атакували 8 жовтня 2022 року. Наступний раз вибухи на мосту пролунали 17 липня 2023 року. Окупанти спочатку повідомляли, що все в порядку, проте згодом з'явилися фото руйнувань.
- Повідомляється, що це могла бути операція СБУ та ВМС України. Сам міст атакували за допомогою надводних дронів. Зробити це було складно, проте все вдалося.
- Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст має бути нейтралізовано. Він побудований незаконно на українській території.
- Росіяни бояться нових атак по Кримському мосту. Зокрема, вони посилили охорону об'єкта.