Росіяни намагаються зайти в Авдіївку, проте лише за день втратили понад 250 осіб, – ЗСУ

Росіяни сконцентрували зусилля на розгортанні маневрів, зокрема, і в районі Авдіївки. В ISW припускають, що там ворог, ймовірно, може збільшити темпи наступу шляхом умовної "паузи" під Бахмутом.

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів в ефірі телемарафону, що Росія постійно обстрілює Авдіївку. За словами полковника, він не побачив там жодного будинку, який не мав би пошкоджень, пише 24 Канал.

Дивіться також Нова тактика біля Авдіївки: Жданов пояснив задум ворога

Яка ситуація в Авдіївці

Олексій Дмитрашківський розповів, що у місті залишаються люди. Вони живуть в підвалах, проте не дуже хочуть контактувати.

"Ми намагались поспілкуватись з людьми, які перебували в підвалі. Їх там було орієнтовно 40 осіб. Люди просто закрились у підвалі та не пустили нас. Не стали з нами спілкуватись", – заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

В Авдіївці працює всього один магазин, де люди можуть купити необхідні речі. У місті постійно перебуває голова військової адміністрації, туди приїздять з допомогою волонтери.

Що робить ворог довкола міста

На цей момент вони (росіяни – 24 Канал) намагаються піти в місто Авдіївку. І постійно ці обстріли супроводжуються атаками,

– заявив Дмитрашківський.

За його словами, тільки протягом 22 березня було 26 атак. Проте у росіян значні втрати – ЗСУ знищили понад 100 ворожих солдатів та поранили понад 240 одиниць особового складу. Тобто загалом втрати – понад 250 осіб.

У техніці ворог втратив щонайменше:

два танки;

два бронетранспортери;

чотири бойові машини піхоти;

два комплекси радіоелектронної боротьби "Житель" та "Борисоглебск".

самохідну артилерійську установку;

одну систему залпового вогню.

Що відомо про ситуацію в Авдіївці