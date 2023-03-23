Росіяни намагаються зайти в Авдіївку, проте лише за день втратили понад 250 осіб, – ЗСУ
Росіяни сконцентрували зусилля на розгортанні маневрів, зокрема, і в районі Авдіївки. В ISW припускають, що там ворог, ймовірно, може збільшити темпи наступу шляхом умовної "паузи" під Бахмутом.
Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів в ефірі телемарафону, що Росія постійно обстрілює Авдіївку. За словами полковника, він не побачив там жодного будинку, який не мав би пошкоджень, пише 24 Канал.
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Яка ситуація в Авдіївці
Олексій Дмитрашківський розповів, що у місті залишаються люди. Вони живуть в підвалах, проте не дуже хочуть контактувати.
"Ми намагались поспілкуватись з людьми, які перебували в підвалі. Їх там було орієнтовно 40 осіб. Люди просто закрились у підвалі та не пустили нас. Не стали з нами спілкуватись", – заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
В Авдіївці працює всього один магазин, де люди можуть купити необхідні речі. У місті постійно перебуває голова військової адміністрації, туди приїздять з допомогою волонтери.
Що робить ворог довкола міста
На цей момент вони (росіяни – 24 Канал) намагаються піти в місто Авдіївку. І постійно ці обстріли супроводжуються атаками,
– заявив Дмитрашківський.
За його словами, тільки протягом 22 березня було 26 атак. Проте у росіян значні втрати – ЗСУ знищили понад 100 ворожих солдатів та поранили понад 240 одиниць особового складу. Тобто загалом втрати – понад 250 осіб.
У техніці ворог втратив щонайменше:
- два танки;
- два бронетранспортери;
- чотири бойові машини піхоти;
- два комплекси радіоелектронної боротьби "Житель" та "Борисоглебск".
- самохідну артилерійську установку;
- одну систему залпового вогню.
Що відомо про ситуацію в Авдіївці
- Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський 20 березня підтвердив, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом. Проте полковник запевнив, що у російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку, не все гаразд.
- Влада 21 березня закликала людей виїхати з міста. Адже в населеному пункті ще залишалось орієнтовно 1900 людей, з них семеро – діти.
- Станом на ранок 22 березня в американському Інституті вивчення війни заявили, що ворог нарощує темпи наступальних операцій навколо Авдіївки. Все для того, щоб оточити населений пункт.