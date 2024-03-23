Росіяни знову намалювали Ту на аеродромі: чи матиме це результат
Російські окупанти намалювали винищувачі Ту-95МС та Ту-160 на аеродромі "Енгельс-2". Ворог мав на меті ввести в оману українську розвідку.
Однак така примітивна спроба дезінформації з боку загарбників не матиме успіхів. Це 24 Каналу зауважив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.
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Спроба дезінформації
Давид Шарп зазначив, що намалювати літак на злітно-посадковій смузі – вкрай просто. Однак така спроба ввести в оману українську розвідку точно не матиме успіху. Супутникова розвідка дозволить швидко зрозуміти, що мовиться про спробу дезінформації.
Можливо, вони ще вважають, що якщо у засобу ураження, ракети чи безпілотника, є головка самонаведення, яка реагує на образ, який загнаний у пам’ять, то вона буде обманута. Але я майже впевнений, що українські засоби ураження, які атакують аеродроми, ще не такого рівня, що у них були б головки із загнаним образом при цілі, яку потрібно вдарити,
– пояснив він.
Також головку самонаведення навряд чи можна обманути малюнком. Загалом сучасні засоби ураження можуть розпізнавати, що справжнє, а що намальоване.
Намальовані винищувачі: що відомо
- OSINT-аналітик опублікував знімки з аеродрому "Енгельс-2", зроблені вранці 20 березня. Видно, що тоді на аеродромі стояли бомбардувальники: п'ять Ту-95МС та три Ту-160.
- Зазначається, що знімок не фіксує на знімку слідів "бавовни", яка була там внаслідок роботи ГУР вночі проти 20 березня. Проте росіяни справжні три Ту-160 та два Ту-95МС обклали покришками. Ймовірно, для "захисту" або через несправність. А також вони намалювали чотири силуети Ту-95МС та один – Ту-160, які "розкидали" на різних місцях стоянки реальних літаків.
- Проте окупантів видав сніг – він почав танути й фейкові Ту почали з'являтись. Виявилось, що в росіян 9 справжніх літаків і 5 фальшивих.
- Зауважимо, що аеродром "Енгельс" у ніч проти 20 березня атакували наші дрони "Лютий". За даними джерел, це планова робота української розвідки. Були ураження.