Першу хвилю знищили, а друга злякалася: деталі провального штурму росіян на Херсонщині

Росіяни 20 грудня здійснили масований кількагодинний обстріл Херсона, після якого спробували форсувати Дніпро. Їхня спроба була невдалою, втім не треба забувати, що місто та обласний центр продовжують щодня потерпати від російських атак.

Цивільні бояться вийти на вулицю, бо російські дрони полюють за місцевими, військовими, автомобілями. Про це 24 Каналу розповів Народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко, додавши, що окупантів навіть тренують на цивільному населенні Херсонщини.

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Деталі російського штурму Херсонщини

Отже, місто та область постійно перебувають під терористичною загрозою, потерпають від ударів російської артилерії та дронів. Повідомлення про підготовку резервів і плавзасобів вже не вперше з'являються у ЗМІ. На деяких ділянках це є імітацією, на інших відбувається по-справжньому, але командуванню все добре відомо.

Вранці 20 грудня противник завдав майже тригодинного артилерійського удару по Херсоні. При цьому використовував все, що мав: ракетні системи залпового вогню, артилерію, дрони. Внаслідок атаки є багато руйнувань, а також загиблі й поранені,

– розповів Роман Костенко.

Після цього росіяни почали рух декількома човнами в бік Херсона, але були одразу зупинені нашими Силами оборони та засобами ураження. Відповідно першу хвилю вдалося одразу знищити та завдати противнику серйозних втрат.

Друга хвиля, яку хотів застосувати ворог, просто відмовилась йти, побачивши, що відбувалося з її попередниками. Першу атаку легко відбили, але вона й не була такою масовою, яка б дозволила захопити Херсон або якийсь великий плацдарм,

– пояснив Роман Костенко.

За його слова, скоріш за все це була розвідка боєм, намагання показати неправдивий напрямок, або подивитися, як діють наші захисники, які сили та засоби мають. Українське командування бачить та аналізує, що задумав противник.

Нагадаємо, окупанти чи не щодня намагаються здійснити спробу штурму правобережжя. Задля цього збільшують кількість обстрілів Херсонщини. Чергова спроба була 20 грудня в районі Антонівського мосту, але Збройні Сили зупинили просування. Ворог не доплив навіть до середини Дніпра.