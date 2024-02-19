Задум росіян зрозумілий, – Лакійчук сказав, що робитиме ворог на Запорізькому напрямку

Російські окупаційні війська 17 лютого пішли у наступ на Запорізькому напрямку, проте українські воїни розгромили ворога та змусили його відійти на попередні позиції. Сили оборони загалом знищили 18 одиниць російської техніки.

Натомість втрати особового складу склали приблизно 70 солдатів убитими й 80 пораненими. Яка мета в росіян – розповів 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

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"Задум росіян зрозумілий – він стратегічний: зі східного напрямку Авдіївки – Мар'їнки та південного напрямку Запоріжжя досягти тактичного успіху", – сказав Лакійчук.

На першому етапі окупанти хочуть витіснити українські війська із зайнятих позицій у ході літньо-осіннього контрнаступу ЗСУ. На другому – спробувати окупувати Вугледарський виступ або повторити оточення, яке намагалися здійснити в Авдіївці. Тут для противника зберігається одна з ключових небезпек після Авдіївського відтинку.

Які перспективи

Українські підрозділи відійшли з Авдіївки на раніше підготовлені позиції. Бійці зробили все можливе для стримування ворога та завдали йому серйозних втрат.

Павло Лакійчук пояснив, якщо на Авдіївському напрямку окупантам було важливим відтіснити українські війська від Донецької агломерації, то Вугледарський виступ – це ще й лінії комунікації через Волноваху, які в разі захоплення поєднуватимуть східне угруповання на Донбасі із південним районом.

Два тижні тому американський Інститут вивчення війни повідомляв, що російські війська намагаються обійти Новомихайлівку з півдня, щоб атакувати район Вугледара.

Росіянам стане легше перекидати війська та вантажі. Фактично, це буде оперативно-стратегічна перевага. Сподіваюся, цього досягнути вони не зможуть,

– наголосив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".

Cитуація на Запорізькому напрямку