Задум росіян зрозумілий, – Лакійчук сказав, що робитиме ворог на Запорізькому напрямку
Російські окупаційні війська 17 лютого пішли у наступ на Запорізькому напрямку, проте українські воїни розгромили ворога та змусили його відійти на попередні позиції. Сили оборони загалом знищили 18 одиниць російської техніки.
Натомість втрати особового складу склали приблизно 70 солдатів убитими й 80 пораненими. Яка мета в росіян – розповів 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.
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"Задум росіян зрозумілий – він стратегічний: зі східного напрямку Авдіївки – Мар'їнки та південного напрямку Запоріжжя досягти тактичного успіху", – сказав Лакійчук.
На першому етапі окупанти хочуть витіснити українські війська із зайнятих позицій у ході літньо-осіннього контрнаступу ЗСУ. На другому – спробувати окупувати Вугледарський виступ або повторити оточення, яке намагалися здійснити в Авдіївці. Тут для противника зберігається одна з ключових небезпек після Авдіївського відтинку.Українські підрозділи відійшли з Авдіївки на раніше підготовлені позиції. Бійці зробили все можливе для стримування ворога та завдали йому серйозних втрат.
Які перспективи
Павло Лакійчук пояснив, якщо на Авдіївському напрямку окупантам було важливим відтіснити українські війська від Донецької агломерації, то Вугледарський виступ – це ще й лінії комунікації через Волноваху, які в разі захоплення поєднуватимуть східне угруповання на Донбасі із південним районом.
Росіянам стане легше перекидати війська та вантажі. Фактично, це буде оперативно-стратегічна перевага. Сподіваюся, цього досягнути вони не зможуть,
– наголосив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".
Cитуація на Запорізькому напрямку
- Ще 14 січня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що російські окупаційні війська на Оріхівському напрямку зосередили більшу кількість особового складу, ніж на Авдіївському напрямку.
- Велике угруповання противника там справді є. Утім, загрози Запоріжжю немає. Сили ворога простягаються широкою смугою від межі з Донецькою областю і аж до Дніпропетровщини. Окрім цього, там зовсім інші умови, якщо порівняти з Авдіївкою.
- За 17 лютого російські військові 13 разів безрезультатно намагалися атакувати позиції українських військових західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.